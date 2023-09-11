Deprem bölgesine 20 destek merkezi kurdu

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Cumhuriyetimiz 100 yaşında… Hemen her kesimden kurum, bu gurur yıldönümü dolayısıyla pek çok projeye imza atıyor. EKONOMİ gazetesi olarak bizler de uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz bir çalışmayı, Cumhuriyet Kronolojisi’ni bugün itibariyle sayfalarımıza taşımaya başladık. Ustalarımızdan, duayen gazeteci Faruk Türkoğlu’nun kaleminden çıkan 100 yıllık sürece damga vuran ekonomik gelişmeler ve kuruluş öyküleri, görsel yönetmenimiz Birol Teoman yönetimindeki tasarım ekibimizin üstün gayretleriyle 100 gün boyunca, gazetemizde yer alacak.

Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz kahramanlık destanına güç katan, Cumhuriyet dönemindeki ekonomik seferberliğe imza koyan pek çok şirketimiz Türk iş yaşamındaki görev ve sorumluluklarını başarıyla sürdürüyor.

Akaryakıt istasyonları afet yönetiminde etkin

Örneğin 1888’de kurulan Ziraat Bankası… 3 yılı aşkın süren Kurtuluş Savaşı’nda, Anadolu’nun dört bir yanından ve Trakya’dan yapılan bağışların Kuva-i Milliye’ye aktarılmasında ön ayak olurken, sayıları 300’ü bulan şubelerinden kinin ilacı dağıtarak 1924'te yaşanan sıtma ile mücadeleye çok önemli destekler verdi. Kuruluş sermayesinde Ulu Önder Atatürk’ün de katkısı bulunan Türkiye İş Bankası, ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi yönündeki hizmetlerini, günümüzde de en iyi şekilde sürdürüyor.

Shell Türkiye için de bir Cumhuriyet şirketi ifadesini kullanabiliriz. Kuruluş tarihi 1923 çünkü. Şirket, 100’üncü yılını kutladığı bu yıl, bir taraftan kuruluş sürecine ilişkin önemli projeler yürütürken, diğer yandan ‘Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki ikinci en büyük seferberlik süreci’ olarak tarif edebileceğimiz 6 Şubat depreminin yaralarının sarılması konusunda da aktif bir çalışma içerisinde bulunuyor.

Tıpkı banka şubeleri gibi yaygın örgütlenme ağına sahip akaryakıt sektörü de sosyal ihtiyaçlar için de önemli görevler üstlenme imkanına sahipler. Kaza ve afetler konusunda alınan eğitimler, akaryakıt istasyonlarını deprem gibi konularda daha da öne çıkarıyor. Sektörün önemli oyuncularından Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem’den öğrendiğimize göre şirketin bine yakın istasyonunun 11 kentte bulunan 170’i, depremin ilk dakikalarından itibaren kritik hizmetlere ev sahipliği yapmış.

Shell Türkiye, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde deprem bölgesinde 20 farklı noktada kurduğu destek merkezleri ile çocuklar, gençler ve kadınların yanında yer alıyor. Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent Shell Öğrenim Birimi, Belen Basketbol Köyü Konteyner Kent Shell Destek Merkezi ve Hatay - İzmir Konteyner Kent Shell Mor Yerleşke’nin açılışında görüşme imkanı bulduğumuz Ahmet Erdem, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile kurdukları Shell Öğrenim Birimi ile ilgili "Bu merkezde çocuklarımız, gönüllüler ve TEGV çalışanlarının kontrolü altında faydalı işler yapıyorlar. Shell olarak 100 yıldır ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün de afet bölgesinde toplumumuzu güven ve umut dolu bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşları gönüllüleriyle yara sarıyor

Shell Türkiye, 11 ilimizi kapsayan deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren bölgede önemli hizmetlere imza atan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile önemli işbirlikleri yürütüyor. Hatay’ın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan İzmir Konteyner Kenti'nde "Shell Mor Yerleşke" sosyal ve psikolojik destek merkezinin açılışında konuşan TKDF Başkanı Canan Güllü Mor Yerleşke'nin depremzede gençler, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar için önemli bir rol üstlendiğini belirtti. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da Shell Türkiye ile depremden etkilenen illerde 12 birimin kurulduğunu söyledi.