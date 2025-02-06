Deprem gerçeği faydalı model ve patent sayılarını artırdı

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması bu alanda yapılan patent ve faydalı model çalışmalarını da gündeme getiriyor.

Somut anlamda atılan adımların en önemli göstergesi olan sınai mülkiyet alanındaki çalışmalarda deprem başlığına bakıldığında kat edilen mesafelerin olduğu görülüyor. Bu tespiti ise Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut doğruluyor.

Deprem olgusunun Türkiye’nin bir gerçeği olduğunun altını çizen Akbulut, “Bu alandaki patent ve faydalı modelleri incelediğimiz özellikle son üç yılda önemli ilerlemeler olduğunu görüyoruz. 2022’de deprem başlık buluş sayısı 68’ken bu sayı 2023’te 90’a 2024’te artış hızı yavaşlayarak 98’e yükselmiş durumda” bilgisini verdi. Yapmış oldukları analizde global olarak deprem başlıklı 69 bin 580 patentin tespit edildiğini kaydeden Akbulut, “Deprem ile İlgili GSM ve Teknoloji Patentleri 11 bin 499, Deprem Öncesi Alarm Sistemleri, 2 bin 534, Deprem İçin Binalar ve Eşyalarda Yapılan Geliştirmeler, 21 bin 210 patent, Deprem Sonrası Enkaz Arama Kurtarma 4 bin 839, Deprem İzolatörleri 29 bin 498” olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Deprem kuşağında olan ülkeler başvurularda öne çıkıyor

Buluşların ihtiyaçlardan doğduğunun altını çizen Akbulut, “Bu perspektiften baktığımızda ABD, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi depremden birinci dereceden etkilenen ülkelerin başvurularda öne çıktığını görüyoruz. Sonuçta doğal afetlere karşı korunma güdüsü bizleri yeni buluşlar geliştirmeye sevk ediyor” açıklamalarında bulundu. Türkiye’de ise deprem konusundaki bilinç seviyesinin globale oranla rekabet edebilir olması gerektiğini kaydeden Akbulut, bu hususta daha fazla bilinçlendirme çalışmalarını yapılması gerektiğini söyledi.