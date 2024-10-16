Deprem sonrası mobil operatörlerden kesinti hakkında açıklama

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneğince (m-TOD), 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Malatya ve hissedildiği çevre illerde, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından sunulan hizmetlerde halihazırda herhangi bir kesintinin bulunmadığını ve bölgedeki tüm baz istasyonların tam kapasiteyle çalıştığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Üye operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından sunulan hizmetlerde halihazırda herhangi bir kesintinin bulunmadığı ve bölgedeki tüm baz istasyonlarının tam kapasiteyle çalıştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremin hemen akabinde ses aramalarında yoğunluk yaşanmıştır. İletişim altyapılarına yönelik talebin olağanüstü bir biçimde arttığı bu tür süreçlerde, vatandaşlarımızın data/internet üzerinden erişilebilen ses ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak görüşmelerini yapmalarını ya da SMS gibi alternatif iletişim kanallarına yönelmelerini tavsiye ederiz. Bununla birlikte, vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlaması yapılmıştır."