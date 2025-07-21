Derya Grup kan bağış kampanyasını sürdürüyor

MERSİN/EKONOMİ



Derya Grup personeli, sosyal sorumluluk bilincini yüksek bir katılımla sergiledi. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle örnek gösterilen Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, "Kan bağışı, hayat kurtarmanın en basit ama en etkili yollarından biridir. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşeni yapmaktan gurur duyuyoruz. Bir damla kanın, üç cana umut olduğunu bilerek hareket ediyoruz” dedi.



Hüseyin Kış, topluma değer katmayı sadece iş hedefi değil, bir sorumluluk olarak benimseyen Derya Grup’un önümüzdeki dönemlerde de benzer projelerle sosyal fayda yaratmayı sürdüreceğini vurguladı.