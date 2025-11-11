DESA, 2025 yılının ilk 9 ayında 374 mn TL net kar elde etti

Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri perakendecisi DESA, güçlü finansal yapısıyla 2025 yılının 3. çeyreğinde de karlılığını koruyarak yatırımcısına değer yaratmaya devam etti.

Yılın ilk dokuz ayında güçlü finansal performansını devam ettiren DESA’nın cirosu 2,8 milyar TL’ye ulaşırken, brüt kar marjı yüzde 56,3 seviyesinde gerçekleşti. Satış adetlerinde de istikrarlı büyümesini sürdüren DESA, perakende kanalında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 büyüyerek, daralan pazarın aksine pazar payını artırdı. 2025 yılının ilk dokuz ayında yapılan iletişim ve reklam yatırımları ile mağaza trafiğinde geçen senenin aynı dönemine göre %12,3 artış gösteren DESA, yenilenen e-ticaret altyapısı sayesinde dijital kanallardaki satış performansını bu dönemde artırdı. Dünyanın en önemli lüks markalarının satışlarında yılın ilk 9 aylık döneminde yaşanan daralma sonucunda, dış talep ve ihracat tarafındaki büyüme baskılanmış olmasına rağmen, yılın son çeyreğine dair piyasadan alınan olumlu sinyaller sebebiyle, bu dönemde DESA’nın üretim tesislerinde çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre artışa geçti.

DESA, yılın üçüncü çeyreğinde de verimliliğe odaklanarak yılın ilk yarısına paralel bir performans sergiledi ve 2025 yılının ilk 9 ayında 885 milyon TL FAVÖK gerçekleştirdi. Ağırlaşan piyasa koşullarına ve maliyet tarafındaki baskılara rağmen, çok pazarlı, çok kanallı, geniş ürün portföyü ve dikey entegre iş modeli ile DESA, pazarda farklılaşmaya devam etti. FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 baz puan artışla yüzde 31,7 seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü karlılık ve sağlam bilanço

DESA’nın sağlam bilanço yapısı bu dönemde de güçlenmeye devam ederken, 2024 yıl sonu itibariyle 39,5 milyon ABD Doları olan Net Nakit Pozisyonu, güçlü gelir tablosu ve etkin nakit yönetimi ile yılın üçüncü çeyreğinin sonunda 42,2 milyon ABD dolarına (1.751 milyon TL) yükseldi.

DESA, Sürdürülebilirlik Vizyonu Kapsamında, Deri Sektörü Üzerinde Etki Yapabilecek Alternatif Teknolojileri Değerlendiriyor

DESA'nın sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında moda ve teknoloji alanlarında sektöründeki öncü konumunu pekiştirmek üzere, bio-teknoloji alanında faaliyet gösteren ve bu alanın öncülerinden Gozen firması ile iş birliğine gidiyor. DESA bu doğrultuda yeni nesil materyallerin geliştirilmesi, üretimi ve nihai mamul haline getirilmesi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesi amacıyla bir ortak girişim kurulmasına yönelik niyet mektubu imzalamak üzere Gozen ile görüşmelere başladı. Yapılacak çalışmaları yönetmesi ve görüşmeler yapması amacıyla 21.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu’nda oy birliği ile DESA CEO’su Burak Çelet'in yetkilendirilmesine karar verildi.

DESA uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyor

DESA’nın global vizyonunu temsil eden 1972 DESA, Milano Moda Haftası kapsamında Eylül ayında bir kez daha defile düzenleyerek koleksiyonunu sergiledi. DESA’nın uluslararası kreatif ekibi eliyle hazırlanan “Tulips of Hope” isimli İlkbahar/Yaz 26-27 koleksiyonu İstanbul’un çok katmanlı kültürel mirasından aldığı ilhamı zamansız, modern ve sürdürülebilir tasarımlara dönüştürürek dünya modasının beğenisine sundu. DESA CEO’su Burak Çelet, Milano Moda Haftası’nda defile düzenleyen tek Türk markası olarak yer almanın hem marka hem de Türkiye adına gurur verici olduğunu vurgularken “DESA olarak Türk derisinin kalitesini ve tasarım gücünü dünya sahnesine taşımaktan mutluluk duyuyoruz. 1972 DESA markamızın Milano Moda Haftası’na davet edilmiş olması, ülkemiz ve sektörümüz için büyük bir başarı” dedi.

2024 yılı net karından 100 milyon TL temettü’nün ilk 2 taksiti dağıtıldı

2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, şirketin 2024 yılında net dağıtılabilir 327.726.027 TL dönem karı içerisinden 3 taksit halinde 25 Eylül 2025 tarihinde net 30 milyon TL, 30 Ekim 2025 tarihinde net 35 milyon TL ve 27 Kasım 2025 tarihinde net 35 milyon TL olmak üzere toplamda net 100 milyon TL’nin ortaklara kar payı olarak dağıtılması Olağan Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylandı. Eylül ve Ekim aylarına ait temettü ödemeleri yatırımcılara dağıtıldı.

İhracat ve küresel büyüme stratejisi

DESA CEO’su Burak Çelet, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2025 yılının üçüncü çeyreğinde devam ettirdiğimiz istikrarlı güçlü finansal performans, stratejik yatırımlarımızın ve operasyonel verimliliğimizin devamlılığını kanıtlayan önemli bir sonuçtur. Daralan piyasa koşullarına göre net kar marjımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre korumuş olmamız hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda uyguladığımız etkin stratejilerin sonucudur.” şeklinde konuştu.

İtalya'daki üretim tesisinin, küresel lüks segmentteki markalarla iş birliğini derinleştirmeye ve DESA’nın katma değerli ihracatını artırmasına önemli katkı sağladığını belirten Çelet, Türkiye'nin İtalya'ya gerçekleştirdiği deri mamulleri ihracatının yarısından fazlasını DESA’nın tek başına gerçekleştirmesinden dolayı gurur duyduklarını yineledi.

DESA’nın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik attıkları adımlar ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların, DESA'nın uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını ifade eden Çelet, “2025 yılının geri kalanında da yüksek kaliteli ürünlerimiz, yenilikçi tasarımlarımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

DESA hakkında

Kurulduğu 1972 yılından bu yana büyük başarılara imza atan DESA, Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri üreticisidir. Dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modeliyle Türkiye’de kendi alanında ihracat şampiyonu olan DESA, Türkiye’nin İtalya’ya gerçekleştirdiği saraciye ve deri mamulleri ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ülke genelindeki perakende operasyonlarını 111 mağazası ile yöneten DESA, kadın ve erkek deri giyim ürünleri, deri çanta ve deri aksesuar üretiminin yanı sıra ürettiği bu ürünlerin satışını hem toptan hem perakende operasyonlarıyla gerçekleştiriyor. E-ticaret operasyonlarını ise desa.com.tr ve 1972desa.com üzerinden yürüten marka, e-ticaret devi Zalando platformu üzerinden de 5 ülkede Avrupalı tüketicilere DESA markalı ürünlerini ulaştırıyor. Rafine bir zarafete sahip 1972 DESA markasıyla da uluslararası müşterilere hitap eden marka, 100’den fazla uluslararası satış noktasında deri giyim ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. 2004 yılı mayıs ayından itibaren halka açık bir şirket olarak Borsa İstanbul’da işlem gören DESA’nın operasyonları arasında; Tekirdağ Çorlu’daki deri üretim tesisi ile Düzce ve İstanbul Sefaköy’deki iki fabrikası yer alıyor. DESA’nın 2022 yılında İtalya’da yatırım yaptığı Ar-Ge ve üretim tesisi ise 2023 yılında faaliyetlerine başladı.