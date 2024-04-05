Desa’dan 1,9 milyar lira ciro

Desa, 2023 yılında kârlılığını koruyarak istikrarlı büyüme performansını sürdürdü. Desa, 2022 yılında 1,3 milyar TL olan cirosunu geçen yıl yüzde 43,6’lık artışla 1.95 milyar TL’ye çıkardı. 2022 yılında yüzde 28,70 olan FAVÖK marjını 2023’te yüzde 32.85’e ulaştıran marka, böylece 2022 yılında enflasyon düzeltmesi öncesi 287 milyon TL olan net kârını 2023’te yine enflasyon düzeltmesi öncesi 635 milyon TL’ye yükseltti.

İşlem hacmini ve piyasa değerini de yükselten Desa, güçlü mali duruşunu korudu ve 2022 yılında 554,3 milyon TL olan net nakit pozisyonunu 2023’te 860,4 milyon TL’ye taşıdı.

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürün ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren Desa, 2023 yılında ihracatını yüzde 8 artırarak 27,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Böylece Desa, 2.04’lük ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştı.

“10 binden fazla lüks çanta ürettik”

2023 yılı verilerini değerlendiren Desa Genel Müdürü Burak Çelet, “Bu dönemde şirketin çok kanallı ve çok pazarlı iş modelini güçlendirdik ve uluslararası prestijli bir marka olarak faaliyetlerimizi istikrarlı bir şekilde sürdürme yolunda çok büyük mesafe kat ettik. Özellikle İtalya'daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya odaklandık. Bu kapsamda moda ve deri sektöründe Türkiye’nin İtalya’daki ilk üretim yatırımını tamamlayarak mayıs ayında devreye aldık. Kendi markamızın yanı sıra önemli dünya markalarının üretim partneri olarak Toskana’da kurduğumuz Ar-Ge ve üretim tesisinde bugüne kadar 10 binden fazla lüks çanta ürettik.” şeklinde konuştu.

Yeni kurulan İtalya tesisinin tam kapasiteye ulaşmasının ardından 2024 yılında bilançoya etkisinin tam manasıyla görüleceğini kaydeden Çelet, İtalya tesisinde 2023 sonu itibarıyla 55 olan çalışan sayısını 2024’te 100 kişiye ulaştıracaklarını ve dünya markalarıyla olan ilişkilerini daha da derinleştireceklerini vurguladı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Çelet, “2022 yılında Düzce’deki tesisimizde hayata geçirdiğimiz GES Projesi yatırımının bir benzerini 2023 yılında Çorlu tesisimizde gerçekleştirdik. Yıl içerisinde yatırımını tamamladığımız 3 bin 200 m2’lik GES projemiz 2024 yılının ilk günlerinde devreye alındı.” dedi.