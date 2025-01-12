DESA'nın bedelsiz sermaye artırımına onay

DESA Deri Sanayi ve Ticaret AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 9 Ocak 2025 tarihli bülteninde duyurulduğu üzere, şirketin 245.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin %100 arttırılarak 490.000.000 TL’ye çıkarılması yönünde yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını duyurdu.

Bu adım, DESA’nın sermaye yapısını güçlendirme, büyüme hedeflerini destekleyecek bir finansal yapı oluşturma ve hissenin likiditesini arttırma amacıyla gerçekleştirildi. Bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut yatırımların daha da güçlendirilmesi ve hissedarlara uzun vadeli fayda sağlanması hedefleniyor.

DESA CEO'su Burak Çelet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “DESA olarak, sürdürülebilir büyümeye verdiğimiz önemin altını bir kez daha çiziyoruz. Sermaye artırımı hamlemiz, şirketimizin ödenmiş sermayesini enflasyonist etkilere karşı koruyup güçlendirirken, hissedarlarımız ve özellikle küçük yatırımcılarımız için daha güçlü bir geleceğe zemin hazırlıyor. Tamamı özkaynaklarımız tarafından karşılanan ve bedelsiz gerçekleştirilen bu sermaye arttırımının tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

DESA, Türkiye’nin öncü deri markası olarak yerel ve küresel pazarlarda liderlik hedeflerini destekleyen stratejik adımlar atmaya devam ediyor.