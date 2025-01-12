  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. DESA'nın bedelsiz sermaye artırımına onay
Takip Et

DESA'nın bedelsiz sermaye artırımına onay

SPK, DESA'nın bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onayladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DESA'nın bedelsiz sermaye artırımına onay
Takip Et

DESA Deri Sanayi ve Ticaret AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 9 Ocak 2025 tarihli bülteninde duyurulduğu üzere, şirketin 245.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin %100 arttırılarak 490.000.000 TL’ye çıkarılması yönünde yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını duyurdu.

Bu adım, DESA’nın sermaye yapısını güçlendirme, büyüme hedeflerini destekleyecek bir finansal yapı oluşturma ve hissenin likiditesini arttırma amacıyla gerçekleştirildi. Bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut yatırımların daha da güçlendirilmesi ve hissedarlara uzun vadeli fayda sağlanması hedefleniyor.

DESA CEO'su Burak Çelet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “DESA olarak, sürdürülebilir büyümeye verdiğimiz önemin altını bir kez daha çiziyoruz. Sermaye artırımı hamlemiz, şirketimizin ödenmiş sermayesini enflasyonist etkilere karşı koruyup güçlendirirken, hissedarlarımız ve özellikle küçük yatırımcılarımız için daha güçlü bir geleceğe zemin hazırlıyor. Tamamı özkaynaklarımız tarafından karşılanan ve bedelsiz gerçekleştirilen bu sermaye arttırımının tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

DESA, Türkiye’nin öncü deri markası olarak yerel ve küresel pazarlarda liderlik hedeflerini destekleyen stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

'Kayıt dışı' denetimlerinde 7,4 milyar lira ceza kesildi'Kayıt dışı' denetimlerinde 7,4 milyar lira ceza kesildiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Karsan'dan 11.5 milyon euroluk sözleşme
Karsan'dan 11.5 milyon euroluk sözleşme
Apple, Çin pazarındaki payını kaybediyor: iPhone sevkiyatları azalıyor
Apple, Çin pazarındaki payını kaybediyor: iPhone sevkiyatları azalıyor
Akfen İnşaat halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu
Akfen İnşaat halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu
İtalyan moda devi Prada, Versace’yi satın almaya hazırlanıyor iddiası
Prada, Versace’yi satın mı alacak? Moda dünyasında ses getiren iddia
ABD'li enerji şirketi Constellation, Calpine Corp'u 16,4 milyar dolara satın alıyor
ABD'li enerji şirketi Constellation, Calpine Corp'u 16,4 milyar dolara satın alıyor
Garanti BBVA Kripto'nun yeni Genel Müdürü Onur Güven oldu
Garanti BBVA Kripto'nun yeni Genel Müdürü Onur Güven oldu