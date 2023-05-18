Desi Grup, Avrupa'ya odaklandı

Saat kordonu üretiminde faaliyet gösteren Desi Grup, Avrupa pazarına odaklandı. Kalite bakımından Çin’i geride bıraktıklarını anlatan Desi Grup’un Genel Müdürü Yakup Ülker, Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda yeni yatırımlar yapacaklarını belirten Ülker, şunları kaydetti: “Hedeflerimiz arasında fabrikalaşmak var. Bunun için de herhangi bir kurumla ortak olmayı düşünüyoruz. Fabrikalaşmak ile ilgili devletimizin teşvikleri var. Onlardan faydalanıp İstanbul dışında fabrika kurarak üretimi büyütmek ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Adetlerimizi yeterince arttırıp büyüyebilirsek Avrupa'ya da ihracat yapabiliriz. Çünkü Avrupa da Çin'in uzun süren teslimatlarından şikayetçi. Çin'den geliş artık 4 ila 6 ay arasında. Bu aslında bize de iyi bir fırsat veriyor. Şuanda biz İsviçre, Almanya ve Azerbaycan’a ürün gönderiyoruz. İlerleyen süreçte yurt dışı fuarlara katılarak kendimizi daha iyi tanıtmak ve siparişleri artırmak istiyoruz. Tabii o siparişleri karşılamak için de arkamızda ciddi bir üretim kapasitesi olması gerekiyor. Bundan dolayı önce üretim kapasitemizi arttıracağız, stoklarımızı hazırlayacağız. Sonrasında fuarlara katılıp Avrupa'ya mal göndereceğiz.”