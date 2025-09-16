Destek Faktoring’in net karı ikinci çeyrekte 1.5 milyar TL'ye ulaştı

Kuruluşundan itibaren, tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla işletmelere hızlı, güvenilir ve esnek finansman sunan Destek Faktoring, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2025’in ikinci çeyrek finansal göstergelerinde güçlü bir ivme kaydeden Destek Faktoring, başarı grafiğini yukarı taşıdı. Konsolide aktif büyüklük çeyrek bazında 31,3 milyar TL’den 36,8 milyar TL’ye yükselerek yüzde 17,6 oranında büyüdü. Sermaye, aynı dönemde 9, milyar TL’den 9,9 milyar TL’ye çıkarak yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Net kar ise rekor seviyede artışla 1 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye ulaşarak geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 50 büyüme kaydetti.

Destek Faktoring, ikinci çeyrekte faktoring alacaklarında da benzer bir ivmeye imza attı. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 18,2 milyar TL’ye ulaşan faktoring alacakları sayesinde, şirket yılın ikinci çeyreğinde hem kârlılık hem de bilanço büyüklüğünde güçlü bir performans ortaya koydu.

6 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Destek Faktoring, yalnızca dört ay gibi kısa bir sürede, 20 Haziran 2025 itibariyle BIST 50 Endeksi’ne dahil edildi. Bu performans, sermaye piyasalarındaki güçlü konumunun, finansal istikrarının ve yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi oldu. Bu başarıyla birlikte Destek Faktoring, önümüzdeki dönemde daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

“Güçlü finansal yapımız ile büyüyoruz”

Destek Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, elde edilen sonuçların şirketin sağlam finansal yapısını ve stratejik vizyonunu yansıttığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Etkin risk yönetimi, dijitalleşme odaklı stratejimiz ve güçlü sermaye yapımız sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yatırımcılara güven veren ürünlerimiz, teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 2025’in ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz finansal sonuçlar, bu başarımızın ve sürdürülebilir kârlılığımızın en önemli göstergesi oldu. Güçlü sermaye yapımız, çözüm odaklı vizyonumuz, değişmeyen hizmet kalitemizle elde ettiğimiz sürdürülebilir büyümeyi, yılın geri kalanında da müşteri odaklı çözümlerimizle artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”