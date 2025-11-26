  1. Ekonomim
Destek Faktoring, 2025 yılının ilk dokuz ayında güçlü finansal sonuçlara imza attı. Şirket, 2,6 milyar TL net kar elde ederken, konsolide aktif büyüklüğünü 46,8 milyar TL’ye, kombine aktif büyüklüğünü ise 54 milyar TL seviyesine taşıdı.

Kuruluşundan itibaren, tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla işletmelere hızlı, güvenilir ve esnek finansman sunan Destek Faktoring, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2025’in üçüncü çeyrek finansal göstergelerinde güçlü bir ivme kaydeden Destek Faktoring, başarı grafiğini yukarı taşıdı.

Konsolide aktif büyüklük çeyrek bazında 36,8 milyar TL’den 46,8 milyar TL’ye yükselerek %27 oranında büyüdü. Sermaye, önceki yılın aynı dönemine göre 11 Milyar TL’ye çıkarak, %139 oranında artış gösterdi. Net kar ise rekor seviyede artışla 2,6 Milyar TL’ye ulaşarak bir önceki çeyreğe göre %72 büyüme kaydetti.

Destek Faktoring, üçüncü çeyrekte faktoring alacaklarında da benzer bir ivmeye imza attı. Şirket, önceki yılın aynı dönemine göre %86 artışla 19 milyar TL’ye ulaşan faktoring alacakları sayesinde, yılın üçüncü çeyreğinde hem karlılık, hem de bilanço büyüklüğünde güçlü bir performans ortaya koydu.

6 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Destek Faktoring, performans, sermaye piyasalarındaki güçlü konumu, finansal istikrarının ve yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi oldu. Bu başarıyla birlikte Destek Faktoring, önümüzdeki dönemde daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

“Güçlü finansal yapımız ve büyüme stratejimizle ilerliyoruz”

Destek Faktoring’in net karı üçüncü çeyrekte 2.6 milyar TL’ye ulaştı - Resim : 1Destek Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “2025’in üçüncü çeyreğinde de güçlü finansal yapımız ve etkin yönetim anlayışımız sayesinde büyümemizi sürdürdük. 29 yıllık tecrübemiz, dinamik ve güçlü kadromuzla sektörde öncü ve yenilikçi bir firma olarak öne çıktık. Müşteri memnuniyetini merkezine alan iş modelimiz ve disiplinli risk yönetimimizle istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Şirketimizin faktoring alacakları da,  önceki yılın aynı dönemine göre  %86 oranında artarak sektör ortalaması olan %64,5'in üzerinde bir büyüme performansı göstermiştir. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir kârlılığımızı ve sektör liderliğimizi güçlendirerek müşterilerimize ve yatırımcılarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz” dedi.

