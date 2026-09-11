Destek Patent uluslararası büyümesini Malezya’ya taşıdı

Sınai mülkiyet hakları alanında 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Destek Patent, küresel büyüme stratejisi kapsamında Malezya ofisini faaliyete geçirdi. Türkiye’de 11 ofisi bulunan ve bugüne kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, İsviçre ve İngiltere’deki bölge ofisleriyle faaliyetlerini sürdüren Destek Patent, Malezya’nın eklenmesiyle yurt dışındaki doğrudan ofis yapılanmasını 5 ülkeye taşıdı.

Yeni ofisiyle Güneydoğu Asya’daki varlığını güçlendiren Destek Patent; marka, patent, faydalı model ve tasarım başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hizmetlerini bölgede doğrudan sunmayı hedefliyor.

Malezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5,7 milyar dolara yaklaştı

Malezya, büyüyen ekonomisi ve güçlü dış ticaret yapısıyla Güneydoğu Asya’nın öne çıkan pazarları arasında yer alıyor. 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5,7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’nin Malezya’ya ihracatı bir yılda yaklaşık yüzde 40 artarak 629 milyon dolara yükseldi. İki ülke, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Malezya’da her yıl 56 bini aşkın marka başvurusu gerçekleşiyor

Ekonomik ve ticari hareketlilik, Malezya’daki marka başvurularına da yansıyor. Malezya Fikri Mülkiyet Kurumu MyIPO verilerine göre ülkede her yıl ortalama 56 binin üzerinde marka başvurusu gerçekleşiyor. Öte yandan marka başvurularının yaklaşık %62’sinin yabancı kaynaklı olması, ülkenin uluslararası şirketler açısından marka korumasının artan önemine işaret ediyor.

“Türkiye’den Asya-Pasifik’e uzanan büyüme yolculuğumuzu Malezya ile güçlendiriyoruz”

Malezya ofisinin Destek Patent’in uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirten Destek Patent İcra Kurulu Başkanı Faruk Yamankaradeniz, şunları söyledi:

“Türkiye ile Malezya arasındaki ticaretin de son yıllarda belirgin biçimde büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye’nin Malezya’ya ihracatının yalnızca bir yılda yüzde 40 artması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin geldiği noktayı gösteriyor. Ticaretin ve şirketlerin uluslararası hareketliliğinin arttığı pazarlarda markaların, teknolojilerin ve tasarımların doğru şekilde korunması da daha fazla önem kazanıyor.

Asya-Pasifik bölgesi, bugün dünyanın en dinamik ve hızlı büyüyen pazarlarından biri. Malezya’nın ise hem bölgedeki stratejik konumu hem de gelişen iş ve inovasyon ortamıyla Destek Patent’in gelecek dönem büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. Bizim için bu adım, yalnızca yeni bir pazarda yer almak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda müvekkillerimize ve iş ortaklarımıza daha yakın olma, bölgedeki gelişmeleri yerinde takip etme ve yeni fırsatları birlikte değerlendirme vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. 1983’ten bu yana büyürken her zaman yerel bilgi ve deneyimi uluslararası bakış açımızla bir araya getirmeye önem verdik. Malezya ofisimizle birlikte bu yaklaşımımızı Asya-Pasifik bölgesinde de daha güçlü şekilde sürdüreceğiz.”