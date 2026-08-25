Destek Portföy’ün ilk iki yatırım fonu DAP Ve DEH yatırımcılarla buluştu

Destek Portföy, kuruluşunun ardından hayata geçirdiği ilk iki yatırım fonunu yatırımcıların erişimine sundu. DAP kodlu Destek Portföy Para Piyasası Fonu, kısa vadeli nakit yönetimi ihtiyacına yönelik bir yatırım alternatifi sunarken; DEH kodlu Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ise hisse senedi piyasalarındaki fırsatlardan yararlanmayı hedefleyen ve buna uygun risk profiline sahip yatırımcılara yönelik olarak yönetiliyor.

Böylece Destek Portföy, farklı yatırımcı profillerine ve yatırım tercihlerine hitap eden iki fonla yatırım fonları pazarındaki faaliyetlerine başladı.

DAP’ta yatırımcılar için maliyet odaklı yapı: Yıllık yönetim ücreti %0,25

DAP koduyla işlem gören Destek Portföy Para Piyasası Fonu, birikimlerini kısa vadeli ve likit sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yönetiliyor. Fon, yatırımcıların kısa vadeli nakit ve likidite yönetimi ihtiyaçlarına uygun bir yatırım alternatifi sunuyor.

Yatırımcı maliyetleri gözetilerek tasarlanan DAP’ın yıllık yönetim ücreti %0,25 olarak belirlendi. Yönetim ücretine ilişkin güncel bilgilere KAP ve TEFAS üzerinden ulaşılabiliyor.

DEH ile hisse senedi piyasalarına %0 stopaj avantajıyla yatırım imkânı

Destek Portföy’ün ikinci yatırım fonu olan DEH kodlu Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), hisse senedi piyasalarının sunduğu yatırım fırsatlarından yararlanmayı isteyen ve buna uygun risk profiline sahip yatırımcılara yönelik olarak yönetiliyor. Mevcut vergi düzenlemeleri kapsamında, hisse senedi yoğun fon niteliğindeki DEH’in katılma paylarının alım satımından elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0 olarak uygulanıyor. DEH, DAP’ın kısa vadeli nakit yönetimine yönelik yapısını hisse senetleri ile tamamlayarak Destek Portföy’ün farklı risk ve getiri beklentilerine yönelik ürün yelpazesinin ikinci ayağını oluşturuyor.

“İlk iki fonumuzu yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz”

Destek Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler, DAP ve DEH’in işlem görmeye başlamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Destek Portföy olarak ilk iki yatırım fonumuzu yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. DAP ve DEH ile farklı yatırım ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine sahip yatırımcılara, profesyonel portföy yönetimi anlayışımız doğrultusunda oluşturduğumuz yatırım alternatifleri sunuyoruz. DAP ile kısa vadeli nakit yönetimi ihtiyacı bulunan bireysel ve kurumsal yatırımcılara likit ve erişilebilir bir yatırım alternatifi sunarken, DEH ile hisse senedi piyasalarındaki fırsatlardan yararlanmak isteyen ve buna uygun risk profiline sahip yatırımcılara yönelik bir ürün sunuyoruz. Böylece ürün yelpazemizin ilk adımını, farklı yatırım ihtiyaçlarına karşılık veren iki fonla atmış olduk. DAP’ı tasarlarken yatırımcılarımız açısından maliyet unsurunu önceliklerimizden biri olarak ele aldık ve fonun yıllık yönetim ücretini %0,25 olarak belirledik. Profesyonel portföy yönetimi yaklaşımımızı, kısa vadeli nakit yönetimi ihtiyacına yönelik, maliyet odağı gözetilen bir ürün yapısıyla sunmayı hedefliyoruz. Yatırımcıların farklı vade, risk ve likidite beklentilerine uygun ürünler geliştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de piyasa koşullarını ve yatırımcı ihtiyaçlarını yakından takip ederek farklı beklentilere yanıt veren yeni fonları ürün yelpazemize eklemeyi sürdüreceğiz. Destek Grubu’nun finans sektöründeki deneyimi, güçlü kurumsal yapımız ve uzman kadromuzla yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz.”

Her iki fona da TEFAS üzerinden geniş erişim imkânı

Destek Portföy Para Piyasası Fonu (DAP) ve Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DEH) TEFAS üzerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, her iki fona da TEFAS üzerinden fon alım satımına aracılık eden banka ve aracı kurumların yanı sıra DestekBank ve Destek Yatırım üzerinden ulaşabiliyor.