Destek yatırım, ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi

Sermaye piyasalarında yenilikçi vizyonu, dinamik yapısı ve profesyonel kadrosuyla öne çıkan Destek Yatırım, 200 milyon TL tutarındaki ilk finansman bonosunun satışını başarıyla tamamladı. Nitelikli yatırımcılara özel olarak yapılan ve 44 gün vadeli ihracın yıllık basit faiz oranı %42 olarak belirlenirken, 6–7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta 100 milyon TL nominal değerle planlanan ihraç, talebin yaklaşık iki katına ulaşmasıyla 200 milyon TL nominal tutarla sonuçlandı.

Yatırımcılara güvenilir ve yenilikçi fırsatlar

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür İlke Yerlikaya, başarılı geçen ihraçla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “İlk finansman bonosu ihracımızı kısa sürede tamamlamış olmaktan ve gelen talepten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ihraç, yatırımcıların bize duyduğu güvenin ve sermaye piyasalarındaki gün geçtikçe daha da güçlenen konumumuzun bir göstergesi oldu. Destek Yatırım olarak yatırımcılara sadece işlem kolaylığı değil, aynı zamanda tüm yatırımcı profillerine uygun farklı ürünlerle piyasa dinamiklerinden yararlanabilecekleri alternatif yatırım fırsatları sunmayı önemsiyoruz. Hedefimiz; yatırımcı tabanımızı genişleterek hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için yenilikçi ve güvenilir finansal ürünleri piyasaya sunmak. Çok yakında ürün gamımızı genişletirken müşterilerimizi bu yeni ürünler hakkında bilgilendirecek projelerimizi de devreye alacağız. Sermaye piyasalarının derinleşmesine ve geleceğine katkı sağlayan adımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Sermaye piyasalarında etkinlik ve katma değer

Bu ilk ihracın başarısı, Destek Yatırım’ın sermaye piyasalarındaki etkinliğini pekiştirirken, yatırımcılara sunduğu ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Şirket, yenilikçi finansal çözümler ve geniş ürün yelpazesiyle yatırımcılara değer yaratmaya, finansal piyasalarda etkinliğini güçlendirmeye ve Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

Destek yatırım hakkında:

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2024 yılında %100 Destek Yatırım Bankası A.Ş. iştiraki olarak, geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bursa ve Ankara şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu ve son teknolojilerle desteklenen çözümler aracılığıyla yatırım dünyasını daha erişilebilir hale getirmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Destek Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara; hisse senetleri, kredili menkul kıymet işlemleri, türev ürünler, yatırım fonları, hazine ürünleri, Foreks ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.

Destek Yatırım deneyimli ve uzman kadrosuyla geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarken müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşabilmeleri için her adımda rehberlik etmektedir. Güven ve şeffaflık ilkelerine dayanan yaklaşımıyla, yatırımcıların geleceğin finansal dünyasına sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamayı amaçlamaktadır.