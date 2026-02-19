Destek yatırım sahada güçleniyor, yenilikçi çözümleriyle sektörde farklılaşıyor

Geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet gösteren Destek Yatırım, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde fark yaratırken büyüme stratejisini finansal hareketliliğin yoğunlaştığı bölgelerde sürdürmeye devam ediyor.

Özgür İlke Yerlikaya: “Yatırımcıyla temas ettiğimiz her noktada değeri artırıyoruz”

Destek Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya, yeni şubelerin açılışına ilişkin; “Finansal yatırımda, bölgesel potansiyeli yüksek şehirlerde ve lokasyonlarda fiziksel olarak var olmak bizim için sadece bir tercih değil, stratejik bir gereklilik” dedi. Yerlikaya konu ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “İzmir, finansal bilincin yüksek olduğu, sermaye piyasaları açısından dinamizmi güçlü bir şehir. Bağdat Caddesi ise yatırımcı yoğunluğu yüksek, finansal hareketliliğin güçlü olduğu çok önemli bir merkez. Ankara ve Bursa şubelerimizin ardından İzmir ve Bağdat Caddesi’nde attığımız bu adım, sadece fiziki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda dijital çözümlerle entegre çalışan, çevik ve müşteri odaklı hizmet modelimizi daha geniş bir coğrafyaya taşıyor. Bu güçlü yapı sayesinde yatırımcılarla kurduğumuz temas noktalarını çoğaltıyor; güven, erişilebilirlik ve katma değer üretimini temel alan hizmet anlayışımızı daha da yukarı taşıyoruz.”

Piyasayı Deneyimli İsimlerle Takip Etmenin Yeni Yolu: “Destek Yatırım’la Piyasalar” WhatsApp Kanalı

Destek Yatırım, sahadaki büyümesini yeni şubelerle güçlendirirken dijital tarafta da yatırımcılarına hızlı, güvenilir ve nitelikli bilgi akışı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yalnızca müşterilere özel olarak hayata geçirilen “Destek Yatırım’la Piyasalar” WhatsApp kanalı, piyasalardaki gelişmeleri tek bir merkezden, anlık ve filtrelenmiş içeriklerle takip etme imkânı sağlıyor.

Piyasa duayenlerinin yorumları ile Destek Yatırım uzman araştırma ekibinin analizleri bir araya getirilerek yatırımcıya doğrudan değer üreten bir içerik yapısı oluşturuluyor. Gün içinde yaşanan veri akışları ve piyasa gelişmeleri; hisse senetleri, VİOP, döviz, altın, emtia ve endeks hareketleriyle birlikte değerlendirilirken, günlük ve haftalık strateji raporları ile daha geniş bir perspektif sunuluyor. Kanal içeriğinde ayrıca; piyasalara yönelik beklenti ve analizler, kısa vadeli hisse değerlendirmeleri, altın, gümüş ve yurt dışı piyasalara ilişkin öngörüler düzenli olarak paylaşılıyor.

Sektörde yeni hizmetleriyle fark yaratarak müşterilerinden olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Yerlikaya, “Bilgi akışının hızlandığı ve içerik yoğunluğunun arttığı günümüzde yatırımcılar; hızlı, doğru ve güvenilir veriye, bununla birlikte gelişmelerin ne anlama geldiğine zahmetsizce ulaşmak istiyor. Ancak günlük hayatın temposu, piyasaları sürekli izlemeyi her zaman mümkün kılmıyor. Hayata geçirdiğimiz WhatsApp kanalımız aracılığıyla piyasalarda yaşanan gelişmeleri, piyasa duayenlerinin değerlendirmeleri ve uzman ekibimizin analizleriyle birlikte anlık olarak yatırımcılarımıza iletiyoruz. Amacımız, yatırım karar süreçlerini destekleyen; sade, hızlı ve güvenilir, aynı zamanda gelişmelerin etkisini net biçimde ortaya koyan nitelikli bir bilgi akışı sunmak. Kullanıcı geri bildirimleri, bu yapının memnuniyete katkı sağladığını gösteriyor. Bu doğrultuda hizmet modelimizi her geçen gün daha da geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Ücretsiz katılım, hesap açılması yeterli

Destek Yatırım’da hesabı olan yatırımcılar Whatsapp kanalına ücretsiz olarak erişebiliyor,böylece Destek Yatırım, fiziksel şubeleriyle yatırımcılarıyla temasını güçlendirirken; dijital bilgilendirme kanallarıyla da piyasayı anlık takip eden, hızlı ve bütüncül bir yatırım deneyimi sunmayı sürdürüyor.

Destek Yatırım Hakkında:

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2024 yılında %100 Destek Yatırım Bankası A.Ş. iştiraki olarak, geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bursa ve Ankara şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu ve son teknolojilerle desteklenen çözümler aracılığıyla yatırım dünyasını daha erişilebilir hale getirmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Destek Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara; hisse senetleri, kredili menkul kıymet işlemleri, türev ürünler, yatırım fonları, hazine ürünleri, Foreks ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.

Destek Yatırım deneyimli ve uzman kadrosuyla geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunarken müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşabilmeleri için her adımda rehberlik etmektedir. Güven ve şeffaflık ilkelerine dayanan yaklaşımıyla, yatırımcıların geleceğin finansal dünyasına sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamayı amaçlamaktadır.