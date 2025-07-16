Destek Yatırım, yeni şubeleriyle Türkiye genelinde büyümesini hızlandırıyor

Aracı kurumlar arasında en yüksek ödenmiş sermayeye sahip ilk dört kurumdan biri haline gelen Destek Yatırım; güçlü dijital altyapısı ve genişleyen şube ağıyla yatırımcılara yüksek kalitede, erişilebilir ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor. Yeniden yapılanma süreci kapsamında, İstanbul’daki genel müdürlük satış ekiplerinin ardından Bursa ve Ankara’daki yeni şubeleriyle sermaye piyasası ürünlerinde danışmanlık sunarken; dijitalleşme, insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarıyla hizmet standartlarını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni şubeler açmayı değerlendirdiklerini belirten Destek Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İlke Yerlikaya, yapılan sermaye artırımı ve büyüme stratejilerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Dinamik ve dijital odaklı bir büyüme modeli inşa ediyoruz”

“Kurum sermayemizi güçlendirerek, sektörde en yüksek ödenmiş sermayeye sahip ilk dört aracı kurumdan biri haline geldik. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, dinamik ve fark yaratan bir yaklaşımla büyümemizi sürdürüyoruz. Yeni şube yapılanmamızı, genel müdürlükle entegre çalışan, dijital süreçlerle desteklenen çevik bir model üzerine kurguluyoruz. Erişilebilirlik, kullanıcı deneyimi ve kapsayıcılık önceliklerimiz arasında. Bu sayede, yatırımcılarımızla temas noktalarımızı artırıyor ve sürdürülebilir bir hizmet altyapısı oluşturuyoruz.”

“Yatırımcıların yanında olmak, onlara destek olmak bizim sorumluluğumuz”

“Sunduğumuz hizmetin ötesinde; yatırımcılara değer ve güven sunma anlayışıyla hareket ediyoruz. Güçlü sermayemiz ve genişleyen saha yapımız sayesinde, yatırımcıların hayatını kolaylaştıran ve yatırımlarını geleceğe taşıyan çözümler geliştiriyoruz. Fiziksel ve dijital temas noktalarımızı çoğaltarak güvenilir bir yatırım ortağı olma vizyonumuzu güçlendiriyoruz.”

Büyüyen organizasyon yapısını deneyimli ve profesyonel ekiplerle desteklemeye devam eden Destek Yatırım, yeni şubelerle birlikte istihdamını da artırıyor. İstanbul’daki genel müdürlük satış ekiplerine ek olarak; yatırım potansiyeli yüksek ve finansal farkındalığın giderek arttığı Ankara ve Bursa şubelerinde görev yapan yatırım danışmanları aracılığıyla müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.