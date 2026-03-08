Destek Yatırım’dan 18 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı

Destek Yatırım, yurt dışında borçlanma aracı ihracı için harekete geçti. Şirket, 18 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 18 milyon ABD dolarına kadar veya eşdeğeri Euro/GBP tutarında borçlanma aracı (finansman bonosu veya tahvil) ihracı gerçekleştirilecek. İhraçların bir veya birden fazla seferde ve yurt dışında satılmak üzere yapılması planlanıyor.

Açıklamada, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu şekilde ihraç edilebileceği belirtildi. Kuponlu ihraçların ise sabit veya değişken faizli olabileceği ifade edildi. İhraç faizi, referans faiz oranı üzerine ek getiri eklenerek belirlenecek.

Bu kapsamda ihraç tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurunun 6 Mart 2026 tarihinde yapıldığı bildirildi.

Şirket yönetim kurulu ayrıca ihraç sürecine ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış yöntemi gibi tüm koşulların belirlenmesi ile gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi konusunda genel müdürlüğü yetkilendirdi. İhraç edilen borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi de planlanıyor.