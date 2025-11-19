DestekBank 2025’in 3. çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü

DestekBank, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini sürdürerek dikkat çekici finansal sonuçlara imza attı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 943 milyon TL kar elde etti. Bir önceki çeyreğe göre karını yüzde %93,6 oranında artırdı.

Bankanın toplam aktifleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %133,7 artarak 33,8 milyar TL’ye, özkaynakları ise yüzde %48,7 artışla 3,74 milyar TL’ye ulaştı.

Nakdi krediler %145,7 artışla 21,8 milyar TL seviyesine yükselirken, gayri nakdi krediler %146,3 artışla 7,87 milyar TL’ye ulaştı. DestekBank, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 29,7 milyar TL destek sağladı.

DestekBank’ın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde yenilenecek DestekBank Mobil uygulaması ve internet bankacılığı ile kullanıcı deneyimi büyük ölçüde iyileştirilecek. Bu adımlar, teknolojik yatırımlarımızın öncü unsurları olarak müşteri etkileşimini ve deneyimini daha akıcı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.

Akayoğlu: Stratejik istikrarımız sonuçlara yansıyor

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde:

“2025’in üçüncü çeyreği, stratejik önceliklerimizin somut sonuçlarını aldığımız bir dönem oldu. Sağlıklı bilanço yapımızı korurken, verimliliğe ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal performansımızı daha da güçlendirdik.

Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve insan odaklı yaklaşımımız, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyümemizin temelini oluşturacak. Katlanarak artan finansal gücümüzle, müşterilerimiz ve ülkemiz için daha sağlam bir finansal geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.