  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. DestekBank 2025’in 3. çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü
Takip Et

DestekBank 2025’in 3. çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü

DestekBank, 2025’in üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performansını sürdürdü. Toplam aktifleri 33,8 milyar TL’ye ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye 29,7 milyar TL destek sağladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DestekBank 2025’in 3. çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü
Takip Et

DestekBank, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini sürdürerek dikkat çekici finansal sonuçlara imza attı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 943 milyon TL kar elde etti. Bir önceki çeyreğe göre karını yüzde %93,6 oranında artırdı.

Bankanın toplam aktifleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %133,7 artarak 33,8 milyar TL’ye, özkaynakları ise yüzde %48,7 artışla 3,74 milyar TL’ye ulaştı.

Nakdi krediler %145,7 artışla 21,8 milyar TL seviyesine yükselirken, gayri nakdi krediler %146,3 artışla 7,87 milyar TL’ye ulaştı. DestekBank, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 29,7 milyar TL destek sağladı.

DestekBank’ın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde yenilenecek DestekBank Mobil uygulaması ve internet bankacılığı ile kullanıcı deneyimi büyük ölçüde iyileştirilecek. Bu adımlar, teknolojik yatırımlarımızın öncü unsurları olarak müşteri etkileşimini ve deneyimini daha akıcı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.

Akayoğlu: Stratejik istikrarımız sonuçlara yansıyor

DestekBank 2025’in 3. çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü - Resim : 1DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde:

“2025’in üçüncü çeyreği, stratejik önceliklerimizin somut sonuçlarını aldığımız bir dönem oldu. Sağlıklı bilanço yapımızı korurken, verimliliğe ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal performansımızı daha da güçlendirdik.

Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve insan odaklı yaklaşımımız, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyümemizin temelini oluşturacak. Katlanarak artan finansal gücümüzle, müşterilerimiz ve ülkemiz için daha sağlam bir finansal geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

KGM, Van'ın Tuşba ilçesindeki taşınmazını satacakKGM, Van'ın Tuşba ilçesindeki taşınmazını satacakEkonomi
Asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak? SGK Başuzmanı Karakaş'tan sert çıkış: Tablo net!Asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak? SGK Başuzmanı Karakaş'tan sert çıkış: Tablo net!Ekonomi
OGM, 496 sözleşmeli personel alacak: İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleriOGM, 496 sözleşmeli personel alacak: İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleriEkonomi
Kiralık sosyal konut projesi | 15 bin sosyal konut için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...Kiralık sosyal konut projesi | 15 bin sosyal konut için süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...Gündem

 

Şirket Haberleri
İnci Gıda, 2025 yılını 30 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyor
İnci Gıda, 2025 yılını 30 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyor
THY, Air Albania hisselerini satma kararı aldı
Hisselerini satma kararı aldı
Türkiye’nin İngilizce karnesinde gerileme sürüyor
Türkiye’nin İngilizce karnesinde gerileme sürüyor
Kolektif House, 10. yılında yurt dışına açılıyor: İlk global lokasyon Bakü’de!
Kolektif House, 10. yılında yurt dışına açılıyor: İlk global lokasyon Bakü’de!
İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığı'na atama
Marshall’ın ilk parti hoparlörü Türkiye’de
Marshall’ın ilk parti hoparlörü Türkiye’de