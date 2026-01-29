Deutsche Bank 18 yılın en yüksek yıllık karını açıkladı

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, 2025 yılında son 18 yılın en yüksek yıllık karını açıkladı. Banka, dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen performansın etkisiyle, 2007’den bu yana en güçlü yıllık sonucuna ulaştı

Deutsche Bank, 2025 yılı için hissedarlara atfedilebilir net karını 6,12 milyar Euro olarak duyurdu. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 2,7 milyar Euro’nun oldukça üzerinde gerçekleşirken, analistlerin yaklaşık 6 milyar Euro seviyesindeki beklentilerini de hafifçe aşmış oldu. Kar artışında, özellikle küresel yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki güçlü performans belirleyici rol oynadı.

Elde edilen sonuç, banka açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. 2007’den bu yana en yüksek karın yanı sıra, Deutsche Bank üst üste altıncı yılını da karlı kapatmış oldu. Bu tablo, geçmiş on yılda yaşanan büyük zararlar ve düzenleyici kurumlar nezdinde bankanın finansal istikrarına ilişkin oluşan endişelerin ardından dikkat çekici bir toparlanmaya işaret ediyor.

2025 yılı aynı zamanda bankanın üç yıllık finansal planının da tamamlandığı yıl oldu. Deutsche Bank bu dönemde, özkaynak karlılığı olarak bilinen ve yüzde 10’un üzerinde hedeflenen kritik performans göstergesini tutturduğunu açıkladı. Banka şimdi 2028 yılı için yüzde 13 seviyesinde yeni bir hedef belirlemiş durumda; ancak analistler, mevcut koşullar altında bu hedefe ulaşılmasının zor olabileceğine dikkat çekiyor.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, açıklanan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sonuçlar, stratejimizin bir sonraki aşaması için mümkün olan en güçlü temeli oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca ilave bir hisse geri alım programı başlatacağını duyurarak, güçlü finansal performansını hissedarlarla paylaşma niyetini de ortaya koydu.