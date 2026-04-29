Deutsche Bank, ilk çeyrekte tahminlerin üzerinde gelir açıkladı

Deutsche Bank, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın net gelirleri 8,67 milyar euro ile piyasa beklentisi olan 8,55 milyar euronun üzerinde gerçekleşti. Net kâr ise yıllık bazda %7,7 artışla 1,91 milyar euroya yükseldi.

Sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia (FIC) satış ve işlem gelirleri 2,85 milyar euro olarak kaydedilirken, bu rakam 2,87 milyar euroluk piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.

Banka, varlık yönetimi biriminin yıl geneli net gelirlerinin geçen yıla kıyasla sınırlı artış göstereceğini öngördüğünü açıkladı. Özel bankacılık segmentinde ise 2026 yılı net gelirlerinin 2025 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.