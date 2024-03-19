Deutsche Bank’a “yanlış bilgi” cezası

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Deutsche Bank'a 2023 yılında bir müşteriyle ilgili bilgi teknolojileri güvenlik olayı hakkında "yanlış bilgi" verdiği gerekçesiyle 50 bin euro para cezası verdi.

Düzenleyici kurum ayrıca, Deutsche Bank'ın BaFin'i bilgilendirmede de "önemli ölçüde geç" kaldığını belirtti.

Deutsche Bank'ın bir sözcüsü, "Banka, Haziran 2023'te meydana gelen bir bilgi teknolojileri olayının uygunsuz şekilde raporlanmasıyla ilgili olarak BaFin'den gelen cezayı kabul etti ve bu ceza sorunu çok kısa bir süre içinde çözüldü" dedi.

Sözcü ayrıca banka, böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için işlemleri adapte ettiklerini belirtti.