Deutsche Bank'ın gelir ve karı beklentileri aştı

Deutsche Bank 2025 ilk çeyrekte net 1 milyar 775 milyon euro kar etti. Vergi sonrası kar 2,01 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Analistler Deutsche Bank'ın vergi sonrası karının 1,84 milyar euro olmasını bekliyorlardı.

Gelirler de ilk çeyrekte 8,30 milyar euro olan beklentileri aşarak 8,52 milyar dolar seviyesine çıktı.

Deutsche Bank 2025 yılının tamamı için beklentilerini devam ettirdi.