Deutsche Bank'ta soruşturma derinleşiyor: Genel merkez yeniden arandı

Almanya'da savcılık, Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezinde yılın üçüncü aramasını gerçekleştirdi. İncelemenin, Postbank'ın 2008-2010 yıllarında gerçekleştirdiği iddia edilen "cum-cum" işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

Deutsche Bank ise yaptığı açıklamada, soruşturmanın söz konusu dönemde Postbank tarafından gerçekleştirilen işlemleri kapsadığını belirterek, bankanın dosyada üçüncü taraf statüsünde yer aldığını ve soruşturma makamlarıyla tam iş birliği içinde hareket ettiğini ifade etti.

Deutsche Bank, Postbank’ı 2010 yılında Almanya’nın posta şirketi Deutsche Post’tan satın almıştı. Düsseldorf Savcılığının yürüttüğü aramaya ilişkin savcılıktan henüz açıklama yapılmadı.

Postbank'ın cum-cum işlemleri inceleniyor

İngiliz Financial Times gazetesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre soruşturma, Postbank tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen “cum-cum” işlemlerini kapsıyor.

Cum-cum işlemlerinde yabancı yatırımcılar, temettü ödeme tarihleri öncesinde Alman şirketlerindeki hisselerini geçici olarak yerli bankalara devrediyordu. Bu yöntemle temettülerden alınan stopajın geri alınması veya ödenmemesi amaçlanıyordu.

Alman makamları, kötüye kullanıldığını değerlendirdikleri bu tür işlemlere ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Cum-cum işlemleri, yalnızca bir kez ödenen vergi için birden fazla iade alınmasını sağlayan “cum-ex” işlemlerinden farklı olarak, tek bir stopaj yükümlülüğünün azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını hedefliyordu.

Deutsche Bank, 2025 yılında cum-ex işlemlerine ilişkin vergi taleplerinin sonuçlandırılması için 29 milyon avro ödediğini açıklamıştı. Bankanın yıllık raporunda ise cum-cum işlemleriyle ilgili benzer bir ödeme veya karşılık bilgisi yer almadı. Aramaya ilişkin haber ilk olarak Süddeutsche Zeitung ve Die Welt tarafından duyuruldu.

54 Banka cum-cum soruşturmasının odağında

Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumunun yaptığı son araştırmada, 54 bankanın cum-cum işlemlerine katılmış olabileceği tespit edildi.

Kurum, söz konusu işlemlerin bankalara oluşturabileceği mali yükün 4 milyar avroyu aşabileceğini tahmin etti.

Deutsche Bank, Postbank’ın entegrasyonuna 2017 yılında başlamış, uzun süren süreç 2024’te tamamlanmıştı.

Deutsche Bank genel merkezinde peş peşe aramalar

Son arama, Frankfurt savcılarının Deutsche Bank’ın ikiz kulelerden oluşan genel merkezinin giriş katındaki bir şubede inceleme yapmasından bir hafta sonra gerçekleştirildi.

Konuya yakın bir kaynağa göre bu soruşturma, müşterilerden altı haneli tutarda parayı zimmetine geçirmekle suçlanan eski bir çalışanla ilgili yürütülüyor.

Savcılar, ocak ayında da Deutsche Bank’ın yıllık sonuçlarını açıklamasından bir gün önce genel merkezde ayrı bir kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapmıştı.

Söz konusu soruşturma, Deutsche Bank’ın 2013-2018 döneminde Rus bir oligarkla bağlantılı şirketlerin işlemlerini nasıl incelediği ve şüpheli işlem bildiriminde bulunmakta gecikip gecikmediği üzerinde yoğunlaşıyor.

Deutsche Bank'ta soruşturma gölgesi sürüyor

Son arama, 2018’den bu yana bankanın üst yöneticiliğini yürüten Christian Sewing’in Deutsche Bank’ı geçmişteki zararlar, usulsüzlük soruşturmaları ve hukuki anlaşmazlıkların etkisinden çıkarma çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleştirildi.

Banka geçen yıl rekor kar açıklarken, hisseleri son üç yılda yaklaşık üç katına yükselmişti.