Deutsche Börse'den 3,9 milyar euroluk teklif

Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, şirketin, veri ve analiz kapasitesini genişletmeye yönelik SimCorp'ı satın almak için hisse başına 735 Danimarka kronu (109,05 dolar) teklif ettiği belirtildi.

SimCorp hissedarlarının yüzde 50'den fazlasının teklifi kabul etmesi halinde Deutsche Börse, 3,9 milyar euroya SimCorp'ı devralacak.

Söz konusu teklif, SimCorp hisselerinin 26 Nisan'daki borsa kapanış fiyatının (529 Danimarka kronu) yaklaşık yüzde 40 fazlasına denk geliyor.

Haber sonrası Deutsche Börse hisseleri yüzde 6,6 düşerken, Simcorp hisseleri piyasa açılışında neredeyse yüzde 40 yükseldi.

2 bin 200'den çalışanı bulunan SimCorp, veri analitiği sağlıyor. Şirket, geçen yıl 561 milyon euro gelir üzerinden 126 milyon euro kar elde etmişti.