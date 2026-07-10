Deutsche Telekom karbon nötr döneme geçti

Deutsche Telekom (DT), 2025 Kurumsal Sorumluluk Raporu’nda sürdürülebilirlik alanındaki performansını ve stratejik ilerlemesini kamuoyuyla paylaştı. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarını iş süreçlerinin merkezine yerleştiren DT, iklim stratejisinde önemli bir eşiği aşarak 2025 yılı sonu itibarıyla grup genelindeki kendi operasyonlarında net bazda karbon nötr hale geldiğini açıkladı.

Rapora göre grup, 2017 yılına kıyasla Scope 1 ve Scope 2 emisyonlarını yüzde 94’ten fazla azalttı. Kalan yüzde 6’lık bölüm ise yüksek kaliteli karbon giderim projeleriyle dengeleniyor. Scope 1-3 emisyonları da 2020 yılına kıyasla yüzde 38 oranında geriledi. Böylece Deutsche Telekom, Science Based Targets initiative (SBTi) tarafından doğrulanan 2030’a kadar yüzde 55 emisyon azaltımı hedefi doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyor. Şirketin İklim Geçiş Planı ise 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde iklim nötrlüğüne ulaşılması için izlenecek yol haritasını ortaya koyuyor.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “Sürdürülebilirlik, artık teknoloji şirketleri için bir tercih değil, iş yapış biçiminin temel bir parçası. Deutsche Telekom olarak karbon nötr operasyon hedefimize ulaşmamız, dijitalleşmenin çevresel sorumlulukla birlikte nasıl ilerleyebileceğini somut şekilde ortaya koyuyor. Enerji verimliliği, yapay zeka ve döngüsel ekonomi alanlarında attığımız adımlar yalnızca bugünü değil, geleceğin dijital ekosistemini de şekillendiriyor” diye konuştu.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor

Yenilenebilir enerji, DT’nin emisyon azaltım stratejisinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. DT, 2021 yılından bu yana grup genelinde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeşil elektrik kullanıyor. 2025 yılı sonu itibarıyla bu elektriğin yüzde 31,7’si enerji tedarikçileriyle yapılan uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları (PPA) aracılığıyla sağlandı.

Şirketin kendi yenilenebilir enerji üretimi de artarak 13,9 GWh seviyesine ulaştı. Bu miktar yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Buna ek olarak DT, toplam kapasitesi 16 MW olan büyük ölçekli batarya depolama sistemlerine yatırım yapıyor. Bu sistemler, fazla üretilen yeşil elektriği depolayarak ihtiyaç anında yeniden şebekeye aktarıyor ve enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Dijitalleşme ile daha fazla iklim koruması

DT’nin sunduğu dijital çözümler, müşterilerin karbon emisyonlarını azaltmasına da katkı sağlıyor. Almanya’da şirketin karbon azaltım etkisi katsayısı 2025 yılında 6,09 seviyesine ulaştı. Buna göre DT ürünleri, şirketin kendi operasyonlarının oluşturduğu emisyonun altı katından fazlasının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor. Bu oran, yaklaşık 23,5 milyon ton CO₂e düzeyinde potansiyel iklim etkisine karşılık geliyor.

Araç filosundaki dönüşümle 14 bin ton CO₂ tasarrufu

Şirketin araç filosunda gerçekleştirdiği dönüşüm de somut sonuçlar vermeye başladı. Yaklaşık 14 bin ton CO₂ tasarrufu sağlanırken, şirket araçlarının yüzde 40’ı elektrikli hale geldi. Servis araçlarında elektrikli motor oranı yüzde 10’a yükselirken, toplam yakıt tüketimi de yaklaşık yüzde 11 azaldı. DT bugün dünya genelinde 2 bin 700’den fazla şarj noktası işletiyor.

10,5 milyon mobil cihaz geri toplandı

DT, 2030 yılına kadar BT, ağ teknolojileri ve cihazlarını neredeyse tamamen döngüsel hale getirmeyi hedefliyor. 2025 yılında Almanya ve Avrupa’da yaklaşık 700 bin mobil cihaz ile 4,9 milyon sabit ağ cihazı geri toplandı. Bu cihazların büyük bölümü yenilenerek yeniden kullanıma kazandırıldı. Ayrıca Almanya’daki eski altyapılardan yaklaşık 1.200 ton bakır geri kazanıldı. T-Mobile US dahil edildiğinde grup genelinde geri toplanan mobil cihaz sayısı yaklaşık 10,5 milyona ulaştı.

41 milyon kişi sosyal girişimlerden faydalandı

DT, çevresel hedeflerinin yanı sıra sosyal katılımı ve kapsayıcı dijital toplumu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Grup, 2025 yılında sosyal girişimlere yaklaşık 1 milyar euro yatırım yaptı. Bu faaliyetlerden yaklaşık 41 milyon kişi doğrudan fayda sağladı. Bunun yanında DT, afet yardımları için 1,8 milyon eurodan fazla kaynak sağladı. Çalışanlar ise 215 bin saatin üzerinde gönüllü katkıda bulundu.