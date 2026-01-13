Dev akaryakıt şirketi Aytemiz yeniden satıldı!

Türkiye’nin dört bir yanında 800’ü aşkın istasyonuyla güçlü bir dağıtım ağına sahip Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’de yeniden el değiştirdi.

2023 yılında Doğan Holding’den Rus enerji devi Tatneft’e devredilen şirketin kontrolü, bu kez Tataristan Özerk Cumhuriyeti merkezli yatırım gruplarından TNCI Holding’e geçti. Gerçekleştirilen devir işleminde satış tutarına ilişkin herhangi bir rakam paylaşılmadı.

Son yıllarda el değiştirmeleriyle dikkat çeken Aytemiz’in yeni dönem stratejilerinin nasıl şekilleneceği ise sektör tarafından yakından izleniyor.

"Türkiye piyasalarına yansıyan ilk somut satış örneği"

Sektörde yankı uyandıran gelişmeyi Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu. Aydilek, Rus Tatneft'in şirketi elden çıkarmasını, ABD'nin Rus enerji firmalarına uyguladığı uluslararası yaptırımlarla ilişkilendirdi. Aydilek paylaşımında, bu işlemin "ABD yaptırımları sonrasında Türkiye piyasalarına yansıyan ilk somut satış örneği" olduğuna dikkat çekti.

Aytemiz TNCI Holding'e geçmiş oldu

Aytemiz Akaryakıt, 2023 yılında Doğan Holding'in hisselerini devretmesiyle yaklaşık 336 milyon dolar bedelle Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden Tatneft'in bünyesine katılmıştı. Bugünkü satışla birlikte hisseler, Tatneft'ten yine Tataristan bağlantılı bir yapı olan TNCI Holding'e geçmiş oldu.