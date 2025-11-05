Dev Alman bankası yapay zeka balonundan korunmaya çalışıyor

Financial Times'ın haberine göre, Deutsche Bank, yapay zekâ ve bulut bilişim talebine ayak uydurmak için veri merkezi sektörüne milyarlarca dolarlık borç sağladıktan sonra bu alandaki risklerini hedge etmek için çeşitli stratejiler üzerinde çalışıyor.

Banka yöneticileri, Alphabet, Microsoft ve Amazon gibi hyperscaler’lara hizmet veren şirketlere verilen kredilerin oluşturduğu riskleri yönetmek amacıyla yeni yöntemler değerlendiriyor.

Deutsche Bank, sektördeki aşağı yönlü riskleri azaltmak için yapay zekâ ile ilişkili hisse senetlerinden oluşan bir sepeti açığa satmayı ve borçlara karşı türev ürünlerle temerrüt koruması sağlamayı planlıyor. Bu işlem, sentetik risk transferi (SRT) olarak biliniyor.

Yapay zeka balonu

Deutsche, konuya ilişkin yorum yapmazken, bir üst düzey yönetici bankanın yatırım bankacılığı kolunun veri merkezi finansmanına “büyük bahis” oynadığını belirtti. Ancak AI altyapısına yapılan harcamaların büyüklüğü, bazı uzmanlar tarafından dotcom balonuna benzetilerek endişeyle karşılanıyor. Sektörün hızla değer kaybeden varlıklara sahip olması ve henüz tam olarak test edilmemiş olması da eleştirilen noktalar arasında.

Deutsche, son dönemde İsveçli EcoDataCenter ve Kanadalı 5C şirketlerine borç finansmanı sağladı. Bu iki firma, genişleme planları için 1 milyar dolardan fazla kaynak topladı. Bankanın sektöre ne kadar borç verdiği açıklanmasa da rakamların milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.