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Dev aracı kuruma manipülasyon cezası talep ediliyor

Nomura'nın aracılık biriminin piyasa manipülasyonu yaptığı iddiasıyla ceza talep edilecek.

Haber Merkezi
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Dev aracı kuruma manipülasyon cezası talep ediliyor
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Japon Yomiuri'nin haberine göre, Japonya'nın menkul kıymetler gözetim komisyonunun Nomura Holding'in aracılık birimine devlet tahvili vadeli işlem piyasasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla on milyonlarca yen ceza verilmesini tavsiye etmesi bekleniyor.

Gazetenin bugünkü haberine göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonu tavsiyesini Japonya'da bu tür cezaları veren bankacılık düzenleyicisi Finansal Hizmetler Ajansı'na (FSA) iletecek.

Nomura, yorum yapmadı ancak bu tür iddiaları gerçekleri ortaya çıkarmak da dahil olmak üzere ciddiye alacağını belirtti.

FSA, gönderdiği bir e-postada bugün öğleden sonra ceza uygulanmasına yönelik tavsiyeye ilişkin bir brifing düzenleyeceğini söyledi, ancak Nomura veya başka bir şirketin adını vermedi ve başka herhangi bir ayrıntı vermedi.

Yomiuri'nin kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Japonya'nın en büyük aracı kurumu Nomura'da çalışan bir dealer'ın “spoofing” olarak bilinen bir uygulama yoluyla 2021 yılında uzun vadeli devlet tahvili vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatını manipüle ettiğinden şüpheleniliyor.

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