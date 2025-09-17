  1. Ekonomim
Dev dondurma markasının kurucusu isyan etti, görevi bıraktı: 'Artık vicdanen devam edemem'

Ben & Jerry’s’in kurucularından Jerry Greenfield, yaklaşık yarım asır önce temellerini attığı dondurma markasından ayrıldığını açıkladı. Greenfield, İngiliz gıda devi Unilever’in markanın sosyal aktivizmini kısıtlaması nedeniyle şirketin bağımsızlığını kaybettiğini iddia etti.

Dev dondurma markasının kurucusu isyan etti, görevi bıraktı: 'Artık vicdanen devam edemem'
Ben & Jerry’s’in kurucularından Jerry Greenfield, yaklaşık yarım asır önce temellerini attığı dondurma markasından ayrıldı. Financial Times’ın çarşamba günü yayımladığı habere göre Greenfield, İngiliz gıda devi Unilever’in markanın sosyal aktivizmini kısıtlaması nedeniyle şirketin bağımsızlığını kaybettiğini öne sürdü.

“Artık vicdanen devam edemem”

Greenfield, tüketici grubuna gönderdiği mektupta Unilever tarafından “susturulan” bir şirkette çalışmaya artık “vicdanen devam edemeyeceğini” belirtti.

Greenfield, “Bu bağımsızlık büyük ölçüde Ben ile birlikte Unilever’le müzakere ettiğimiz benzersiz birleşme anlaşması sayesinde var olmuştu” dedi.

Ben Cohen’den satış girişimi açıklaması

Geçtiğimiz hafta diğer kurucu Ben Cohen de Unilever ile yaşanan gerilim sürerken markayı 1,5 - 2,5 milyar dolar arasında bir piyasa değerinden yatırımcılara satmaya çalıştıklarını, ancak bu girişimin reddedildiğini duyurmuştu.

Unilever ile yıllardır süren anlaşmazlık

Ben & Jerry’s ile Unilever arasındaki gerilimin temeli en az 2021 yılına dayanıyor. Şirket, o dönemde İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da satışlarını durdurma kararı almıştı. Ardından Ben & Jerry’s, Unilever’i kendisini susturmaya çalışmakla suçlayarak dava açmış ve Gazze’de yaşananları bir “soykırım” olarak nitelendirmişti. 

