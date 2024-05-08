Dev otomotiv şirketi mali yıl karında %20 düşüş bekliyor

Dünyanın en çok satan otomobil üreticisinin sonuçları piyasa beklentilerini alt üst etti. Faaliyet karı Ocak-Mart çeyreğinde %78 arttı. Araştırmalara göre ise yılın tamamında toplam 5,35 trilyon yen (34,5 milyar dolar) gerçekleşti.

Şirket gelirinin 4,3 trilyon yen olması bekleniyor

Toyota, çok yollu stratejisinin yanı sıra tedarikçiler ve bayilerdeki işgücü maliyetlerine destek sağlamak da dahil olmak üzere "insan sermayesine" yatırım yaptığından, Mart 2025'e kadar olan yılda işletme gelirinin %20 düşüşle toplam 4,3 trilyon yen olmasını bekliyor.

Toyota CEO'su Koji Sato, kazanç açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Tedarik zincirini sağlam bir şekilde korumak için yatırımlar yapacağız" dedi.