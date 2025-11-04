Dev petrol şirketinin karı arttı

Saudi Aramco salı günü, petrol fiyatları baskı altında kalmasına rağmen artan üretim sayesinde üçüncü çeyrek karında yüzde 0,9 artış kaydetti.

Şirket, 98,47 milyar Suudi riyali olan tahminleri aşarak 104,92 milyar Suudi riyali (27.98 milyar dolar) düzeltilmiş net gelir açıkladı. Gelirler ise 411,26 milyar Suudi riyali tahmini karşısında 418,16 milyar Suudi riyali oldu.

Aramco CEO'su Amin Nasser, "Asgari ek maliyetle üretimi artırdık ve müşterilerimizin güvendiği petrol, gaz ve ilgili ürünleri güvenilir bir şekilde tedarik ederek güçlü finansal performansı ve üç aylık kazanç artışını sağladık" dedi.

Dünyanın en büyük petrol şirketi, bir önceki yılki 22 milyar dolara kıyasla 23,6 milyar dolarlık serbest nakit akışı bildirdi. Yönetim kurulu, dördüncü çeyrekte ödenecek 21,1 milyar dolarlık 2025 temel temettüyü ve 0,2 milyar dolarlık performansa bağlı temettüyü de ilan etti.