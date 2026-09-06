Dev spor markası Nike yatırımcısın üzdü: S&P 100 endeksinden çıkarılıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından Nike, yaklaşık 18 yıldır yer aldığı Wall Street’in prestijli S&P 100 endeksinden çıkarılıyor. S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan değişiklik, 21 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ABD piyasasının önde gelen 100 büyük “blue-chip” şirketini kapsayan endeksten çıkarılma kararında Nike’ın piyasa değerindeki sert gerileme ve gelir kaybı etkili oldu.

Piyasa değeri 220 milyar dolar geriledi

Nike’ın piyasa değeri, hisselerinde yaşanan sert düşüşün ardından yaklaşık 220 milyar dolarlık kayıpla 57 milyar dolar seviyesine geriledi. Şirket 2026 mali yılında yıllık bazda yüzde 2 düşüşle 46,4 milyar dolar gelir açıklarken, Çin gelirleri de yüzde 11 azaldı.

Şirketin gerilemesinde agresif doğrudan tüketiciye satış stratejisinin kanal ilişkileri üzerindeki etkisi, ürün inovasyonundaki yavaşlama ve marka prestijindeki aşınma öne çıktı. Anta, Li-Ning ve HOKA gibi rakiplerin güç kazanması da Nike üzerindeki rekabet baskısını artırdı.

Boykot tartışmaları da gündemde

Nike’ın finansal sorunlarıyla birlikte dünya genelindeki boykot kampanyaları ve markaya yönelik olumsuz algı da tartışma konusu oldu. Boykotların ve tüketici algısındaki değişimin satışlara etkisi gündeme gelirken, kârlılıktaki zayıflama yatırımcıların endişelerini artırdı.

Nike hisseleri son 12 ayda yüzde 48’den fazla, son altı ayda ise yaklaşık yüzde 33 değer kaybetti. Hisseler son işlem gününü yüzde 1’e yakın düşüşle 38,40 dolardan tamamladı.

Dört şirket endekse dahil edilecek

S&P 100’de Nike’ın yanı sıra Honeywell Aerospace, Simon Property Group ve Colgate-Palmolive de listeden çıkarılacak. Bu şirketlerin yerine Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks ve Sandisk endekse dahil edilecek.

Değişiklikler 21 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Nike’ın S&P 100’den çıkarılması, şirketin New York Borsası’ndan çıkarılacağı anlamına gelmiyor. Nike hisseleri NYSE’de işlem görmeye devam edecek ve şirket S&P 500 endeksindeki yerini koruyacak.

Öte yandan S&P 100’ü takip eden fonların endeks değişikliği nedeniyle Nike hisselerini azaltması gerekebileceğinden, kararın hisse üzerinde kısa vadeli satış baskısı oluşturabileceği belirtiliyor.