Devexperts’in TEB Yatırım için geliştirdiği ‘TEB Yatırım Trader’ hizmete girdi

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlara özel yazılımlar geliştiren Devexperts, TEB Yatırım için mobil alım-satım platformu geliştirdi. Sayıları giderek artan yatırımcıların alım-satım kararlarında verinin büyük önem taşıdığını belirten Devexperts Türkiye CEO'su Oğuzhan Karakoç, sektörde artan teknoloji kullanımının da yatırım ekosisteminin büyümesinde etkili olduğunu söyledi.

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) iştiraklerinden TEB Yatırım için, ‘TEB Yatırım Trader’ adlı bir mobil alım-satım platformu geliştirdiklerini belirten Karakoç, “Kullanıcılar, Devexperts iştiraki olan dxFeed tarafından sağlanan piyasa verisinden yararlanarak, yatırımlarına veri temelli kararlarla yön verebiliyor.” dedi.

Mobil uygulama ile sözleşme yönetimi

Pandemi döneminde bankalara getirilen uzaktan müşteri edinim imkanının, bu yıl içinde aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine de tanınmasının yatırımcıların yatırım araçlarına daha kolay erişmesini sağladığını kaydeden Karakoç, TEB Yatırım Trader uygulamasında sözleşme imzalama sürecinin de uygulamaya dahil edildiğini, bu sayede yatırımcıların alım-satım işlemlerine odaklanabildiğini vurguladı.

TEB Yatırım Trader ile Borsa İstanbul Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’na her zaman ve her yerden erişilebileceğine dikkat çeken Karakoç, şunları kaydetti: “Sermaye piyasalarının önde gelen yazılım geliştirme şirketlerinden Devexperts olarak geliştirdiğimiz, iOS ve Android işletim sistemlerinde çalışan mobil uygulamada; hisse senedi, opsiyon, vadeli işlem ve varant alım-satımı yapılabiliyor. Kullanıcılar, özelleştirilmiş raporlarından ve TEB Yatırım’ın araştırma uzmanları tarafından iletilen tavsiyelerden faydalanabiliyor. Takip listesi, uyarı mekanizması, sıcaklık haritası ve çeşitli analiz araçlarıyla etkin piyasa takibi yapılarak doğru yatırım kararları alınabiliyor.”

TEB Yatırım’ın banka aracı kurumu olarak ilk müşterileri olduğunu söyleyen Karakoç, “Bankacılık alanındaki projeler bizi her zaman heyecanlandırıyor. TEB’in bizim için özel bir yeri var. Bu projede de TEB Yatırım’la çalışma fırsatını bulduk, projenin uygulama safhasında önemli deneyimler edindik.” diye konuştu.

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