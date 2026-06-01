Devon Energy’ye portföy revizyonu kıskacında 8 milyar dolar seviyesinde teklif

ABD kaya gazı ve petrolü sektörü, yakın dönemin en büyük konsolidasyon dalgalarından birinin ardından gelen varlık ticarileştirme süreçleriyle hareketlenmeye devam ediyor. Kısa süre önce gerçekleştirdiği 58 milyar dolarlık dev Coterra Energy birleşmesiyle faaliyet ölçeğini genişleten Devon Energy, stratejik önceliklerini yeniden belirleme aşamasındayken milyar dolarlık bir teklif aldı. Finans piyasalarından edinilen bilgilere göre, varlık yönetim şirketi Stone Ridge Asset Management, Devon Energy'nin Pensilvanya’da yer alan ve yaklaşık 190 bin net dönümlük alanı kapsayan Marcellus sahasındaki pozisyonunu satın almak üzere yaklaşık 8 milyar dolarlık resmi bir hamlede bulundu.

Enerji sektöründe tarihin en büyük varlığa dayalı menkul kıymetleştirme adımı

Söz konusu satın alma teklifini finans dünyasında öne çıkaran en kritik unsur, masaya sürülen finansman modelinin yapısı oldu. Teklifin, ABD petrol ve doğalgaz endüstrisi tarihindeki en büyük varlığa dayalı menkul kıymetleştirme (ABS) mekanizmasını içerecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Gelecekteki üretim gelirlerinin teminat olarak gösterilmesi esasına dayanan bu yapı, olgunlaşmış ve istikrarlı üretim hacmine sahip sahaların ticarileştirilmesinde finansal yatırımcılar için düşük maliyetli ve güvenli bir getiri modeli sunuyor.

Marcellus sahası, şirketin toplam günlük üretim projeksiyonunun yaklaşık %20’sini oluşturması bakımından büyük bir ağırlığa sahip. Ancak aktivist yatırımcıların şirketin hisse değerini optimize etmesi ve asıl operasyonel gücü olan Permian Havzası'ndaki Delaware bölgesine odaklanması yönündeki baskıları, bu tarz varlık satış projeksiyonlarını proaktif olarak tetikliyor.

Portföy revizyonu ve sermaye dağıtımı dengesi

Devon Energy üst yönetimi, birleşme sonrası portföydeki her varlığın finansal kriterler çerçevesinde sıkı bir değerlendirmeye tabi tutulacağını ve hissedar değerini artıracak hamlelerde hızlı aksiyon alınacağını belirtmişti. Şirketin Delaware Havzası'ndaki federal arazi ihalelerinde milyarlarca dolarlık yeni alanlar satın alarak çekirdek büyüme bölgesine yığınak yapması, gaz odaklı Marcellus sahasına yönelik tekliflerin müzakere edilme olasılığını güçlendiriyor.

Stone Ridge tarafından sunulan teklifin resmi bir satış anlaşmasına dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmemiş olsa da, bu büyüklükteki bir hamle enerji sektöründeki konsolidasyon sonrası optimizasyon süreçlerinin ne denli agresif ilerleyeceğini açıkça kanıtlıyor.