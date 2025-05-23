DFDS, 14 Türk bayraklı gemiyle hizmet veriyor

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, geçen hafta gerçekleşen 10 bininci sefer törende yaptığı konuşmada, Türkiye pazarının önemine vurgu yaptı. Hoffmann, “Sadece güçlü teknolojik altyapımız ve geniş filomuzla değil, aynı zamanda özveriyle çalışan ekiplerimiz ve bize güvenen müşterilerimizle mümkün oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. 14 Türk bayraklı gemimizle ve Türk denizcilerle verdiğimiz hizmet ile Türkiye’nin denizcilik alanındaki yetkinliğini küresel pazarlarda sergiliyoruz. Türkiye’ye yaptığımız yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek; bu ülkenin stratejik konumundan ve insan kaynağından aldığımız güçle daha da büyüyeceğiz” açıklamasını yaptı.

DFDS, Türk firmalarını Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına bağlıyor

DFDS, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaygın operasyon altyapısıyla hizmet sunuyor ve ülkeyi küresel pazarlara bağlıyor. Türkiye'deki Pendik (İstanbul), Martaş (Tekirdağ), Yalova, Alsancak (İzmir) ve Mersin limanlarından faaliyet gösteren şirket, İtalya’daki Trieste ve Bari, Fransa’daki Sète ve Marsilya, Yunanistan’daki Patras ile Mısır’daki Dimyat ve Tunus’taki bağlantı noktalarıyla operasyonlarını sürdürüyor. Ayrıca Avrupa içindeki demiryolu bağlantıları sayesinde Wels, Bettembourg, Köln ve Duisburg gibi önemli lojistik merkezlerine de entegre erişim sağlıyor. DFDS, denizyolu taşımacılığı ile tren bağlantılı intermodal çözümleri birleştirerek Türk firmalarını Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına bağlıyor.

Türkiye'deki denizyolu ile ihracat çıkış noktalarında kendi ekibi ve operasyonlarıyla hizmet veren 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 bin sefer gerçekleştirmeyi hedefliyor.