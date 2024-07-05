DHL eCommerce, e-ticaretteki son trendlere ilişkin raporunun ilkini yayımladı

MNG Kargo’yu 2023 yılı Ekim ayında bünyesinde katan DHL eCommerce, küresel Online Shopper Trends Report 2024’ün ilk sonuçlarını yayımladı. Rapor, dünya çapında online alışveriş tüketici davranışlarına dair önemli veriler sunuyor. 24 ülkeden 12 bin tüketiciyle yapılan bir ankete de yer verilen raporda elde edilen verilere dayanarak günümüz e-ticaret sektörünü şekillendiren trendlere odaklanılıyor. Rapora göre, sosyal ticaret, giderek artan popülaritesiyle dikkat çekerken, özellikle Asya bölgesi bu konuda öne çıkıyor.

Online Shopper Trends Report 2024 sonuçlarına göre, online alışveriş yapanların yüzde 57'sinin satın alma işlemlerini yapmak için akıllı telefonlarını kullandığı belirtiliyor. Shein ve Temu gibi uygulama tabanlı platformların, geniş ürün yelpazeleri ve uygun fiyatlarıyla küresel çapta büyük popülerlik kazandığına dikkat çekilen raporda ayrıca, yurt dışından alışveriş yapanların yüzde 65'inin satın alma işlemi öncesinde teslimat sağlayıcıyı bilmek istediği vurgulanıyor.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan DHL eCommerce CEO'su Pablo Ciano, “Online Shopper Trends Report 2024; Amerika, Orta Doğu ve Afrika'dan Asya Pasifik ve Çin'e kadar tüm büyük pazarları kapsıyor. Bu nedenle, dünya genelinde çevrimiçi alıcıların davranışları hakkında kritik ve değerli içgörüler elde ediyoruz. E-ticaret pazarında ortaya çıkan trendleri, sosyal medya alışverişinin artan popülaritesini veya teslimat seçeneklerinin satın alma kararları üzerindeki etkisini anlayarak, hizmetlerimizi müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun hale getirebiliriz. DHL eCommerce olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hizmetlerimizi uyarlamak ve olağanüstü çözümler sunmak adına iyi bir altyapıya sahibiz.” dedi.

E-ticarette sosyal medyanın ve akıllı telefonların gücü

Online Shopper Trends Report 2024’e göre, sosyal ticaret e-ticaretin gelecekteki büyük trendlerinden biri haline gelecek. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan satışların 2024 yılında tahmini 700 milyar dolar olması, 2030 yılında ise yaklaşık 12 katlık bir artışla 8,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Asya bölgesi, sosyal ticaret trendinin öncüsü konumunda yer alırken, Çin’de sosyal medyada gerçekleştirilen alışverişlerin oranı yüzde 53'ü ve Tayland'da ise yüzde 59'u buluyor. Bununla birlikte, çevrimiçi alışveriş yaparken tercih edilen cihazlarda da bir değişim gözleniyor. Online alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 57’si alışverişlerini akıllı telefonlarından gerçekleştirirken, bu trend ürünlerin sunumu ve online mağazaların yapısını etkileyecek sonuçlar doğuruyor.

DHL eCommerce tarafından yayımlanan rapora göre uygulama tabanlı pazar yerlerinin popülaritesi, Shein ve Temu'nun yarattığı etkiyle artış gösterdi. Shein, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Brezilya'daki tüketiciler arasında son derece popülerken, Temu ABD ve Hollanda'daki kullanıcılar arasında önemli bir iz bıraktı. Avrupa pazarına bakıldığı zaman Hollanda haricinde, Asya merkezli pazar yerleri henüz öncü bir konuma ulaşamazken, Zalando bu bölgede tercih edilen platformlar arasında dikkat çekti.

Teslimat hizmetleri e-ticaretin başarısında kritik faktör

Günümüzde online alışveriş yapan tüketiciler özellikle uygun, esnek ve kullanışlı teslimat seçenekleri ararken maliyetler konusunda da yüksek bilince sahipler. Alışverişini yarıda bırakanların yüzde 41’i sebep olarak pahalı teslimat ücretlerini gösterirken, küresel alışveriş yapanların yüzde 65'i ise satın alma işleminden önce teslimat sağlayıcıyı bilmek istiyor.