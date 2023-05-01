DHL ve Turkish Kargo'dan ortak mutabakat adımı

ekonomim.com'un Asia Cargo News'ten derlediği habere göre, DHL Global Forwarding ve Turkish Cargo, Türkiye'nin küresel bir lojistik merkezi olma potansiyelini güçlendirecek bir işbirliği ve ikili ilişkileri ilerletmek için bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

MoU duyurusunda, "İki küresel hava kargo sağlayıcısı arasındaki işbirliği, yalnızca birbirlerinin operasyonel verimliliğini daha da artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un dünya için önde gelen bir lojistik merkezi olma potansiyelini de artıracaktır." ifadeleri yer aldı.

Yapılan anlaşamaya göre DHL Global Forwarding, Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki mega kargo tesisi olan SMARTIST'i küresel merkezlerinden biri olarak kullanacak ve bu da İstanbul üzerinden gerçekleştirilen hava kargo trafiğini önemli ölçüde artıracak. Bu işbirliği, Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki uzmanlık bilgisi ve operasyonel yetenekleri ile DHL Global Forwarding'in küresel merkez konseptini desteklemesini sağlayacak.

DHL Global Forwarding Hava Taşımacılığı küresel başkanı Thomas Mack, "Avrupa ve Asya kıtalarını kapsayan Türkiye, coğrafi olarak Avrupa, Asya, MEA bölgesi ve ABD için bir lojistik merkez görevi görecek şekilde iyi bir konumdadır. Bize sadece güvenilir hava kargo kapasitesi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda hava taşımacılığı için son teknoloji lojistik altyapı sağlayan Turkish Cargo ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı yoğunlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise, mutabakat zaptı hakkında yaptığı açıklamada, mega kargo merkezimiz SMARTIST'in DHL Global Forwarding'in küresel ağıyla entegrasyonunun hizmet kalitesini artıracağını ve İstanbul'un merkez konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz" dedi

Açıklamasında yapılan iş birliğinin önemine de dikkat çeken Turhan Özen, yapılan anlaşma ile birlikte Turkish Cargo ve DHL arasındaki güçlü oraklığın sektöre değer katmaya devam edeceğini söyledi.