DHMİ, kuruluşunun 90’ıncı yılını kutluyor

Türkiye’nin hava sahasındaki trafiğin düzenlenmesi ve denetimiyle görevli kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 50’den fazla havalimanı ile Türk havacılığına hizmet veriyor.

Bugün kuruluşlarının 90'ıncı yılını kutladıklarını belirten DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Doksan yıllık şanlı geçmişimizden aldığımız güç ve kazandığımız tecrübe ile hayata geçirdiğimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projeleri sayesinde ülkemizi küresel havacılığın merkezi, Kuruluşumuzu da dünya markası haline getirmenin mutluluk ve gururu içindeyiz. Türkiye Yüzyılı büyük hedefine katkı sağlamak, daha büyük proje ve hizmetlere imza atmak için gece gündüz çalışan DHMİ ailesinin bütün mensuplarının 90. kuruluş yıl dönümü kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.