Diageo Türkiye’de bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Kerem Kadakal oldu

Dünyanın en büyük alkollü içecek şirketlerinden Diageo’da Türkiye organizasyonunu kapsayan önemli bir üst düzey atama gerçekleşti. Diageo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Kerem Kadakal oldu.

Eylül 2025’te Diageo Türkiye’ye Ticari Direktör olarak katılan Kerem Kadakal, yeni rolünde şirketin sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm stratejilerine liderlik edecek. Kadakal; tüketici ve müşteri odağını daha da derinleştiren, marka ve kategori performansını güçlendiren, yetenek gelişimi ve insan odaklı yüksek performans kültürünü destekleyen daha çevik ve geleceğe hazır bir organizasyon yapısının gelişimine odaklanırken, Diageo Türkiye’nin global organizasyonla daha entegre çalışan, uluslararası ölçekte daha güçlü etki yaratan ve şirketin global vizyonuyla daha güçlü uyumlanan bir yapıya dönüşümünde de önemli rol üstlenecek.

Satış ve müşteri geliştirme alanlarında çok uluslu ve yerel şirketlerde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Kadakal, kariyerine Pakom Endüstriyel Çözümler’de Tedarik Zinciri Proje Lideri olarak başladı. Gillette’te farklı satış rolleri üstlenmesinin ardından P&G’de entegrasyon sürecini yönetti ve Sağlık ve Kişisel Bakım kategorilerinden sorumlu Pazar Stratejisi ve Planlama Direktörü olarak görev aldı. Bu dönemde yaklaşık 10 yıl boyunca satış stratejilerinin şekillendirilmesine katkı sağladı.

2008 yılında Danone’da, 2009’dan itibaren ise Evyap’ta görev yapan Kadakal, 2014–2017 yılları arasında Evyap Türkiye Satış Direktörü olarak tüm satış organizasyonuna liderlik etti. 2017–2020 yılları arasında N2Growth’ta Kurucu Ortak olarak Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu & Kuzey Afrika’daki şirketlere satış ve yetenek yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri sundu. 2020’den itibaren Nestlé’de tüm kategorilerden sorumlu Satıştan Sorumlu Genel Müdür ve liderlik ekibi üyesi olarak şirketin stratejisine ve dönüşüm yolculuğuna yön verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kerem Kadakal, aynı üniversitede MBA yüksek lisansını tamamladı.