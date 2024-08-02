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DicherSeal, niş ürün ve butik üretimle küreselde rekabet ediyor

Otomotiv endüstrisi için süspansiyon sistemlerine sızdırmazlık elemanlarını üreten DicherSeal, niş ürün ve butik üretimiyle global arenada büyük firmalarla rekabet ediyor. Üretimin yüzde 20’isi ihraç eden firma, bu oranı artırmayı planlıyor.

Esra Özarfat
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DicherSeal, niş ürün ve butik üretimle küreselde rekabet ediyor
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ESRA ÖZARFAT
BURSA - Ticari araç fren sistemleri, amortisör ve sızdırmazlık ürünleri alanındaki profesyonel yöneticilik tecrübesini 6 yıl önce bir girişimcilik hikayesine dönüştüren Erdi Ceyhan, bugün DicherSeal markası ile Türkiye’de ve global pazarlarda ihtiyaç duyulan sızdırmazlık elemanları alanında endüstrinin çözüm ortağı haline geldi. Ticari araç fren sistemleri ve süspansiyon sızdırmazlık elemanları alanında seri üretim yaptıklarını anlatan DicherSeal Kurucusu Erdi Ceyhan, amortisör ve frenler için ayda 1.5 milyon adet keçe üretimi yaptıklarını kaydetti. Üretimin yüzde 20’sini Tunus, İran, Rusya, İspanya, İtalya gibi pek çok ülkeye ihraç ettiklerini belirten Ceyhan, “Ürün gruplarımızda kalıbı ürettikten sonra OEM’lerle uzun süreli partnerlik kuruyoruz. Şu anda farklı ülkelerde 15 üreticinin ürünlerini yapıyoruz. Hedefimiz ihracat oranımızı artırmak. Hidrolik ve gazlı amortisörler ile frenler için olmak üzere 3 tip keçe üretimi yapıyoruz” dedi.

Tamamen müşteriye özel, onların mevcut ürün gamına uygun şekilde tasarım ve geliştirmeler yaptıklarına vurgu yapan Erdi Ceyhan, tasarım ve prototip aşamasından sonra kalıp üreterek seri üretime geçtiklerini ifade etti. Niş bir alanda butik üretimle öne çıktıklarına işaret eden Ceyhan, “Bu alanda Avrupa’da, Çin’de, Japonya’da üreticiler bulunuyor. Ancak geliştirme ve kalıp üretimi gibi genel üretim giderleri çok daha yüksek. Bu anlamda biz butik yapımız ve yüksek kaliteli üretimimiz, esnek ve hızlı hareket kabiliyetimizle rekabette öne çıkıyoruz. Büyük firmalarda 2 yıl süren geliştirmeleri 10 gün içinde yaptığımız ürünlerimiz oldu. Firmaların ihtiyaçlarına uygun birlikte çalışıyoruz. Keçeyi geliştirirken onların alt noktalarında yer alan parçaları da geliştirerek paket halinde gönderim yapıyoruz. Bu noktada öne çıkıyoruz” diye konuştu. Erdi Ceyhan, gelecekte uzmanlık alanını çeşitlendirerek medikal ve tıp alanında kullanılan sızdırmazlık elemanları üzerinde çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

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