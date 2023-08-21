Dicle Elektrik, kesintilerin önüne akıllı izolatör ile geçecek

Dicle Elektrik, 2017 yılında kurulan Dicle Ar-Ge Merkezi ile önemli bir projeye imza attı. Dicle Elektrik, Genç Enerji Programı’na katılan mühendislerle geliştirilen proje kapsamında, enerji iletimindeki sorunlardan biri olan izolasyon probleminin çözümüne yönelik yeni bir izolatör geliştirildi. “Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör” adı verilen ürün sayesinde taşıdığı iletkenleri toprak ve diğer iletkenlere karşı izole eden, ancak kirlendiği için enerji kesintilerine ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan izolatör sorunu ortadan kaldırılmış oldu. EPDK onaylı Ar-Ge projesi ile ortaya çıkan ürün için, Dicle Elektrik tarafından patent başvurusu da gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilir bir projeye imza atıldı"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirket bünyesinde çalışan genç mühendis arkadaşlarla birlikte sürdürülebilir bir projeye imza attıklarını ifade etti. Enerji nakil hatlarında bulunan porselen ve cam izolatörlerin yüzeylerinde oluşan kir ve rutubetin, “kirlenme atlaması” denilen arızalara neden olduğunu belirten Arvas, “Seramik izolatörlere Ar-Ge merkezimizde uyguladığımız özel bir kaplama sayesinde, su tutmama ve kendini temizleme özelliklerini kazandırdık. Bu alandaki literatür çalışmalarını inceleyerek su geçirmezlik (hidrofobik) kabiliyetini, izolatör yüzeylerine nasıl kazandırabileceğimizi araştırdık. Amacımız enerji nakil hava hatlarında kullandığımız izolatörlerin su tutmasını engellemeyerek izolatör kirlenmesinin önüne geçmektir.” diye konuştu.

Bakım masrafları azalacak

Doğal ortamda kedini temizleyerek, arızalara ve arıza kaynaklı kesintilere son veren akıllı izolatörlerin kullanılmaya başlanması ile elektrik dağıtım şirketleri için önemli bir kalem olan bakım masraflarının ciddi oranda azaltılması hedefleniyor. Yüksek gerilim hatlarında bulunan izolatör sayısının fazlalığı ve her izolatörün yaklaşık iki dakikada temizlenebildiği göz önüne alındığında, “Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör” projesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Testlerden başarıyla geçti

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, “Self Clean” formülasyonları için su itici ve kısmi pürüzlü bir yapı oluşturduklarını belirten Arvas, proje sürecine ilişkin şunları kaydetti: “Laboratuvar ortamında elde edilen kaplamalar farklı yüzeylere uygulandı ve uygun olabileceği gözlemlenen yapılardan üç tanesi, seramik izolatörler üzerinde denendi. Bu yapılardan biri izolatöre uygulandığında, pürüzsüz bir yapı sağlandı ve mikroskobik görüntülerde de istenen değerler elde edildi. Özetle, su ve kir tutmama özelliğiyle seramik yapılara uygulanabilecek bir kaplama geliştirildi. Laboratuvar şartlarında yapılan tüm test ve deneylerden başarıyla geçen akıllı izolatör projesinin, saha uygulama ve test çalışmaları devam ediyor.”