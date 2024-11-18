Dicle Elektrik’in Şırnak yatırımları 4.5 milyar TL’yi buldu!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgenin enerji altyapısını her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyor. Şırnak’ta özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana düzenli bakım çalışmalarıyla enerji arz güvenliğini artırırken, şehrin tüm bölgelerinde kesintisiz ve verimli enerji hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şehir merkezindeki başarıyı kırsal ve tarımsal sulama alanlarına taşımak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Kayıp kaçak oranı yarı yarıya düştü!

Dicle Elektrik’in Şırnak’ta gerçekleştirdiği kapsamlı altyapı yatırımları ve kayıp kaçakla mücadele çalışmaları neticesinde, 2016 yılında Şırnak Merkez’de yüzde 71 olan kayıp kaçak oranı yüzde 34 seviyelerine düşürüldü. Hedeflerinin Şırnak ortalamasını Türkiye ortalamasının altına düşürmek olduğunu kaydeden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Geliştirdiğimiz projelerle enerji kayıplarını azaltarak bölge ekonomisine önemli bir katkı sağladık. Bunun yanı sıra kayıt dışı tüketimin yol açtığı ekonomik kaybı en aza indirerek, şehrimizde daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı kurmayı başardık” dedi. Arvas, ‘kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz’ olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranlarını yüzde 8 seviyelerine kadar düşürdüklerini de sözlerine ekledi.

Kesintisiz enerji için güçlü adımlar atılıyor

Yaşar Arvas, özelleşme sürecinde Şırnak’a yapılan yatırımların önemini vurgularken, son 12 yılda bölgeye yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Arvas, “Şırnak’ın enerji altyapısını güçlendirme ve vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlama hedefimizde büyük bir ilerleme kaydettik. Yatırımlarda en büyük payı, enerjinin verimli dağıtımını sağlamak üzere şebeke yatırımları aldı” dedi. Dicle Elektrik’in kapsamlı vizyonuyla, şebeke altyapısının yanı sıra küçük ek tesis (KET) ve modüler hücre gibi destekleyici projelere de yatırım yapıldığını ifade eden Arvas, modern aydınlatma ve sayaç sistemlerinin de dahil olduğu bu çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizdi.

Kırsalda da enerji arz güvenliği sağlanacak

Şırnak’ta tarımsal sulama sezonunda sıkça karşılaşılan kayıt dışı elektrik kullanımına da değinen Yaşar Arvas, bu durumun şebeke altyapısına ciddi bir yük bindirdiğini ve uzun süreli kesintilere neden olduğunu belirterek, “Kayıp kaçak oranlarını şehir merkezlerinde düşürdüğümüz gibi kırsal bölgelerde de aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda şebeke yatırımlarımızı ve düzenli bakım çalışmalarımızı kırsal alanlara taşıyacağız. Şırnak’ın her noktasında kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz enerji sağlamayı hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyişimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.