Didem Kuş: İşverenler, Kurban Bayramı’nda yeni nesil çözümleri tercih ediyor

Toplumsal yardımlaşmanın ön plana çıktığı bayram dönemleri, kurumların çalışan bağlılığını artırmak adına stratejik adımlar attığı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Şirketler, kurumsal yardımlarını Ramazan’ın ardından en yoğun şekilde Kurban Bayramı döneminde gerçekleştiriyor. Ancak değişen iş dünyası dinamikleriyle birlikte geleneksel yöntemler yerini daha dijital, daha esnek ve daha kişisel çözümlere bırakıyor. Multinet Up’ın Kuantum Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirdiği 2024 Pazar ve Segmentasyon Araştırması’na göre çalışanlara verilen ödül tutarıyla istedikleri ürünü seçebilme imkânı sunan dijital çözümler, kurumların yüzde 41,6’sı tarafından olumlu karşılanıyor. Multinet Up da tam bu noktada devreye giriyor. Şirketlerin kurumsal yardım süreçlerini dijital ortama taşıyan MultiGift ve MultiFlex çözümleri, çalışanlara ise ihtiyaçlarına en uygun ürünleri seçme özgürlüğü sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Multinet Up Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, “Kurban Bayramı, toplumsal dayanışmanın en güçlü simgelerinden biri. Biz de Multinet Up olarak bu dönemde kurumların hem çalışanlarına hem de ihtiyaç sahiplerine destek olma motivasyonunu, dijitalleşme ve esneklik vizyonumuzla buluşturuyoruz. Kurumsal hediye kartları artık yalnızca Ramazan ayında değil, Kurban Bayramı ve diğer özel günlerde de yoğun şekilde tercih ediliyor. Özellikle farklı bölgelerde yer alan kamu kurumları ve belediyeler gibi büyük organizasyonlar, operasyonel zorluklar ve kaynak israfı yaratan geleneksel gıda kolileri yerine hem kolaylık hem de seçme özgürlüğü sunan MultiGift’i tercih ediyor” dedi.

“Kurumsal yardım süreçlerinde verimlilik, çalışan deneyiminde memnuniyet artıyor”

“MultiFlex ürünümüzün kullanım oranı her yıl istikrarlı biçimde artıyor. 2024 yılı genelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 66’lık bir büyüme kaydederken, Kurban Bayramı döneminde bu artış yüzde 153’e ulaştı. Bu oran gösteriyor ki kurumlar, çalışan yardımlarında esneklik ve dijitalleşme sağlayan çözümleri giderek daha çok benimsiyor.”

“Kurban Bayramı döneminde en çok tercih edilen sektörlerin başında ise gıda, giyim ve teknoloji geliyor. A101, CarrefourSA gibi perakende zincirlerinden; Boyner, Teknosa ve Mediamarkt gibi çok kanallı markalara kadar geniş marka ağımız sayesinde, firmalar çalışanlarına özgürce seçim yapabilecekleri alternatifler sunabiliyor. Endüstri, finans, danışmanlık, taşıma, tekstil ve deri alanlarında hizmet veren birçok şirket, MultiFlex’in iş süreçlerini kolaylaştıran ve hız kazandıran dijital çözümlerine yöneliyor.”

“Öte yandan, MultiGift tarafında da benzer bir ilgi söz konusu. Kurban Bayramı döneminde gıda ve teknoloji alışverişlerinde yoğun şekilde kullanılan MultiGift kartlar ve A101, CarrefourSA, Mediamarkt, Teknosa, Hepsiburada ve Boyner gibi MultiGift marka çözümleri sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyor. Bu da bize yüzde 76,9’luk yüksek bir memnuniyet oranı olarak geri dönüyor. Multinet Up olarak bizim için en büyük kazanım ise çözüm sunduğumuz firmaların bizi, dijital dönüşüm yolculuklarında birlikte yürüdükleri bir yol arkadaşı olarak görmeleri.”