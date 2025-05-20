Dijital bayram hediyelerine talep arttı! Şirketler tasarruf ediyor, çalışanlar istediklerini seçiyor

Teknolojinin sunduğu imkânlardan ve dijital dönüşümden bayram hediyeleri de payını alıyor. Şirketlere ve çalışanlara esneklik ve kolaylık sağlayan dijital bayram desteklerine ilgi her geçen yıl artıyor. 15 yıldır sadakat programları, esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemleri alanına öncülük eden Momento’nunSatış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, çalışanların diledikleri markadan alışveriş yapmalarına olanak tanıyan hediye çeki sistemi “Dijital Erzak” ürünlerine Kurban Bayramı öncesinde talebin yoğun olduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıla kıyasla talepte yüzde 68 artış yaşandı.Dijital Erzak’ın avantajlarının daha geniş kitlelerce benimsenmesiyle, bu ilginin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

"Genişlettiğimiz marka iş birlikleriyle alışveriş özgürlüğünü daha fazla noktaya taşıyacağız"

Emrah Gövenç, Dijital Erzak uygulamasının avantajlarını ise şu sözlerle aktardı: “Bayram desteklerini dijital platform üzerinden gerçekleştiren şirketler, bu çözüm sayesinde yalnızca operasyonel yükten kurtulmuyor; aynı zamanda bu yardımların ayni yardım kapsamında değerlendirilmesi sayesinde yüzde 45’e varan maliyet avantajı elde ediyor. Dijital Erzak, çalışanların ihtiyaçlarına göre seçim yapmalarını sağlayarak, çok daha esnek ve kullanıcı dostu bir alternatif sunuyor. Momento portalı üzerinden tanımlanan dijital kodlarla çalışanlar; gıdadan giyime, kişisel bakım ürünlerinden elektroniğe kadar uzanan geniş bir yelpazede, on binlerce markadan kolayca alışveriş yapabiliyor. Genişlettiğimiz marka iş birlikleriyle bu alışveriş özgürlüğünü daha fazla noktaya taşıyacağız.”