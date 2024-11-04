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Dijital dönüşümde güç birliği yapan Bulutistan ve BİMSER’den yerli bulutta stratejik adım

Türkiye’nin en büyük yerli bulut hizmet sağlayıcılarından Bulutistan ve BİMSER güçlerini birleştirdi. Bulut tabanlı bu iş birliği, Synergy yazılımı üzerinden sunulan çözümlerle hem yerel hem de global pazarlarda devrim niteliğinde adımlar atmayı amaçlıyor. Bu stratejik ortaklıkla, bulut hizmetlerinde %30'luk müşteri artışı ve %100'lük ciro büyümesi hedeflenirken, Türkiye’de verisini yerel kaynaklarda tutmayı tercih eden firmalar için yüksek katma değerli ve güvenilir çözümler sunulacak.

Haber Merkezi
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Dijital dönüşümde güç birliği yapan Bulutistan ve BİMSER’den yerli bulutta stratejik adım
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Türkiye’nin en büyük yerli bulut hizmet sağlayıcılarından Bulutistan ile bilgi teknolojisi alanında hizmet sağlayan BİMSER arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi ve iki marka ortak hedefler doğrultusunda bir araya geldi. Bu iş birliği ile bilgi, beceri ve kaynaklarını birleştiren Bulutistan ve BİMSER, sinerji yaratma sürecinde müşterilerine kesintisiz hizmet sağlayacak. Bu süreçte, her iki tarafın amacı güçlü yönlerini öne çıkararak, birlikte daha büyük ve etkili sonuçlar elde etmek olacak.

“Daha inovatif ve kaliteli çözümler sunacak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğiz”

Hedeflerinin Türkiye ve uluslararası alanda daha geniş bir kitleye ulaşmak, ürün/hizmet kalitesini artırmak ve pazar payını genişletmek olduğunu dile getiren Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, gelişmiş müşteri memnuniyeti, artan satışlar, yenilikçi çözümler ve rekabet gücünde artış beklediklerini söyledi. Gençtürk, “Bu iş birliğiyle Bulutistan ve BİMSER müşterilere daha inovatif ve kaliteli çözümler sunacak. İki firma arasında gerçekleşen bu güç birliği, uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, her iki tarafın da stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve sektördeki konumunu daha da güçlendirecek bir adım olacaktır” yorumunu kullandı.

“Müşterimiz %30 artacak, yıllık ciromuzu %100 oranında büyüyecek”

“Bu iş birliği kapsamında; yerel ve global pazarda önümüzdeki 2 yıl içerisinde bulut ortamında hizmet vereceğimiz müşteri sayısını en az %30 artırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede yıllık ciromuzu %100 oranında büyütmeyi öngörmekteyiz” diyen BİMSER Genel Müdürü Murat Atıcı, bu iş birliğini diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin bulut tabanlı ve dijital dönüşümü destekleyen, iş akışı ve doküman yönetimi yazılım çözümü olan Synergy’nin bulut tabanlı, katma değerli, ihtiyaca yönelik uygulamalarla stratejik bir iş ortaklığı içermesi olduğunu söyledi. Atıcı; “Türkiye’de faaliyet gösteren ve verisini yurtdışında barındırmak yerine lokal kaynaklardan faydalanmak isteyen müşterilerimiz için ‘Bimser Cloud’ tabanlı yazılım çözümlerimizi, Bulutistan güvencesiyle konumlandırabileceğiz” dedi.

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