Dijital kartvizit pazarının 242,3 milyon dolara ulaşması öngörülüyor

Sürdürülebilirlik pek çok işletme için öncelikli başlıklardan birine dönüşürken, geleneksel iş süreçleri ve yerleşmiş alışkanlıklar da gözden geçirilmeye başlandı. Uzun süredir iş hayatının tanışma aracı olarak kullanılan kağıt kartvizitler de bu yeniden değerlendirme sürecinin parçası oldu. Veriler, her yıl basılan kartvizitlerin 8 milyarının 1 hafta içinde çöpe atıldığını, bu kartvizitlerin üretimi için de her yıl 6 milyon ağaç kesildiğini gösterirken, kartvizitler de dijitalleşmeden nasibini aldı. Kartvizit paylaşımı süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmek için Letshare adı verilen bir uygulama geliştirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Letshare fikir sahibi ve iş modelini oluşturan Nilsen Balata, “Salgın döneminde ofis bilgilerimizi güncellemek için tüm kağıt kartvizitlerimizi yeniden bastırmak zorunda kaldık. Bu dönemde kağıt kartvizitlerin işlevini yitirdiğini biliyorduk, fakat alternatif bir seçeneğimiz yoktu. Dijital kartvizit çözümü Letshare’in fikri, akıllı telefonların ve yenilikçi teknolojilerin hayatımıza büyük ölçüde dahil olduğu bu dönemde ortaya çıktı ve Letshare Teknoloji Ekip Lideri Yasin Hüseyin Kara ve ekibi ile uygulamayı hayata geçirdik.” dedi.

Dijital kartvizitler temassız bir biçimde paylaşılabiliyor

İletişim bilgilerini paylaşmanın teknolojiden güç alan, kolay ve modern bir versiyonunu sunan Letshare, iOS ve Android cihazların uygulama marketlerinden indirilip kullanılabiliyor. Kişiler, dijital kartvizitlerini hazır şablonlar aracılığıyla dakikalar içinde, 10 farklı dil seçeneğiyle oluşturarak kurumsal renklerine uygun biçimde düzenleyebiliyor. Dijital kartvizitlerine LinkedIn profillerinden fatura bilgilerine, şirket tanıtımlarına, emlak ilanlarına ve sosyal medya hesaplarına kadar pek çok alanı ekleyebilen kullanıcılar, uygulamanın yapay zeka tabanlı tarama özelliği sayesinde fiziksel kartvizitleri de iletişim listelerine kaydedebiliyor. Letshare profilleri e-posta imzalarına taşınabiliyor, sanal arka plan özelliği sayesinde online toplantılarda QR kod olarak konumlandırılabiliyor. Uygulamanın piyasadaki NFC (yakın alan iletişimi) kart özelliği taşıyan dijital kartvizitlerle kıyaslandığında kişisel bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümü gibi konumlandırıldığını söyleyen Balata, “Letshare'de oluşturulan kartvizitler karekod, WhatsApp, SMS, e-posta, sosyal medya, AirDrop gibi pek çok yolla paylaşılabiliyor. Letshare, taranan veya paylaşılan kartvizitlerin yönetilebildiği kapsamlı bir dijital rehber özelliği de sunuyor.” diye konuştu.

Pazarın her yıl yüzde 11,2 bileşik büyümesi bekleniyor

Etkinliklerde ve fuarlarda katılımcıların iş ağını genişletmede çok büyük yarar sağlaması amacıyla diğer dijital kartvizit çözümlerinden farklılaştırabildiklerini belirten Nilsen Balata, şunları kaydetti: “Letshare Keşfet sayfasında 5 kilometre yakınınızdaki konumu açık Letshare kullanıcılarının isim, unvan ve şirket bilgileri ile fotoğrafını görebiliyorsunuz. Bu sayede bir etkinlikte ulaşmak istediğiniz şirketin temsilcisinin orada olup olmadığını kontrol edebiliyor ve kartvizit alışverişini hızlıca yapmak için bağlantı talebi gönderebiliyorsunuz. Dijital kartvizitinizin paylaşılma ve görüntülenme istatistiklerini de uygulamada takip edebiliyorsunuz. Küresel dijital kartvizit pazarının her yıl yüzde 11,2 bileşik büyümeyle 2027’de 242,3 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Biz de bu pazarda önemli bir oyuncu olarak konumlanmak için kartvizit paylaşımının ötesine geçen, iş bağlantısı edinmeye dair ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bir arada sunan bir çözüme imza attık.”

“Marka değerine teknoloji ve inovasyonu ekliyoruz"

Letshare uygulamasını küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için özelleştirdiklerini belirten Nilsen Balata, devamına şunları söyledi: “Şirketlerin ihtiyaçlarına özel paketler oluşturuyor, kurumsal kimliğe uygun dijital kartvizit tasarımları üretiyoruz. İnsan kaynakları departmanları Letshare ile çalışanlarına dijital kartvizit oluşturup kendilerine özel panel üzerinden yönetebiliyor. Ayrıca Salesforce entegrasyonu sayesinde kurumsal müşteri ilişkileri yönetimini satış ekiplerinin kişisel ağlarıyla da birleştiriyoruz. Firmalar çalışanlarının telefonlarına uygulama üzerinden bildirim gönderebiliyor, kartvizit paylaşılma istatistiklerini görebiliyor. İşletmelerin marka değerine doğa dostu ve sürdürülebilir bir etkinin yanı sıra inovasyon ve teknolojiyi de ekleyen Letshare, dijital kartviziti benimseyerek sektöründe öncü olmak isteyen, aynı zamanda satış gibi süreçlerde verimliliği artırmayı hedefleyen işletmeler için ideal bir çözüm. Basılı kağıt miktarını azaltarak karbon ayak izlerini küçülten işletmeler, fuar, seminer, satış görüşmesi, toplantı gibi etkinliklerde, inovasyonu karşı tarafa tanışma sürecinde hissettirerek prestijli bir izlenim bırakabiliyor.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.