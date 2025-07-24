Dijital kartvizit platformu Trowas, Bursa’dan dünyaya açılıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Akıllı teknolojilerin iş dünyasına entegre olmasıyla birlikte, geleneksel kartvizit anlayışı da dijitalleşiyor. Bu dönüşümün öncülerinden biri olan Smartover firması geliştirdiği Trowas platformuyla yapay zeka tabanlı altyapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve sürdürülebilir yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Smartover Kurucu Ortağı Muhammet Faruk Çıbuk, “Trowas, yapay zeka teknolojisiyle desteklenen, veri güvenliğine öncelik veren ve sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alan bir platform. NFC ve QR teknolojileriyle çalışan bu sistem sayesinde tüm iletişim bilgileri anında paylaşılabiliyor. Büyük firmalar, Trowas üzerinden tüm çalışanlarının dijital kartvizitlerini tek bir panelden yönetebiliyor; aynı zamanda elde edilen verilerle iş ağlarını güçlendirebiliyor” dedi. “Trowas ile fiziki olarak topladığınız kartvizitleri de saniyeler içinde tarayıp dijitalleştirebiliyorsunuz. Yapay zeka, bu kişilere dair çevrimiçi verileri analiz ederek size ek bilgiler sunuyor. Böylece sadece iletişim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ilişkilerinizi daha stratejik bir biçimde yönetebiliyorsunuz,” diyen Çıbuk, kullanıcıların Trowas sayesinde ağlarını veriyle şekillendirdiğini ifade etti.

ABD merkezli rakiplerle aynı pazarda yer aldıklarını belirten Çıbuk, “Görsel teknolojilerde dünyada ilk üç firma arasındayız. Trowas ile Türkiye’nin lider dijital kartvizit platformunu oluşturduk. Şimdi hedefimiz, bu teknolojilerimizi yurt dışında da zirveye taşımak. Kullanıcılarımızın yüzde 30’u halihazırda yurt dışında. Özellikle ABD merkezli firmalarla ciddi rekabet halindeyiz” dedi.