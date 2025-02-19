Şirketler dijital Ramazan kolilerine yöneldi: Çalışanlar erzakları kendileri seçiyor!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kurumsal şirketlerin İnsan Kaynakları (İK) departmanlarında Ramazan desteğine yönelik çalışmalar hız kazandı. 15 yıldır esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemlerinde sektöre öncülük eden Momento’nunSatış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, çalışanlara ihtiyacına yönelik tercih şansı sunarken, şirketlere de hem operasyonel hem de maliyet avantajı sağlayan ‘Dijital Erzak’ çözümüne talebin yüzde 50’nin üzerinde arttığını ifade ederken, ortalama destek tutarının da yüzde 95 yükseldiğini kaydetti. Gövenç, Dijital Erzak tarafında en çok harcama yapılan ilk üç kategorinin ise market, ayakkabı & giyim ve teknoloji olduğunu söyledi.

Çalışanlara özgür tercih fırsatı, şirketlere maliyet avantajı

İş hayatında motivasyon ve bağlılığı artıran dijital çözümlere yönelimin gün geçtikçe daha da arttığını ifade eden Gövenç, şu değerlendirmede bulundu: "Teknolojideki gelişmeler iş hayatının dinamiklerini kalıcı bir şekilde değiştirirken, dijital çözümlere talep gün geçtikçe artıyor. Momento olarak hem kart hem de dijital kod olarak sunduğumuz‘Dijital Erzak’ çözümü, çalışanlara kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma olanağı tanıyor. Çalışanlar, Momento Kart ya da MomentoGift ile Türkiye’nin en sevilen 139 markasından ve 60 bini aşkın alışveriş noktasından giyimden market alışverişine, elektronikten çocuk ürünlerine kadardiledikleri ürünü hızlı bir şekilde alabiliyor. Şirketleri operasyonel yüklerden kurtaran bu uygulamamız ayni yardım statüsünde olduğu için kurumlara maliyet avantajları da doğuruyor. Dijital ödüllendirme çözümlerine talebin önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz.”