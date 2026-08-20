‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinde mentörlük ve hibe başvuruları başladı

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, “İnsanı merkeze alan ‘Türkiye’ye Değer’ vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan ve teknolojinin fırsat eşitliği sağlayan gücünü toplumun farklı kesimleriyle buluşturan projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 2019 yılından bu yana başarıyla yürüttüğümüz ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle kadınların dijital yetkinliklerini artırarak ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü ve aktif rol almalarına katkı sunuyoruz. Yeni dönem mentörlük ve hibe programının tüm katılımcılarımız için verimli geçmesini ve yeni başarı hikâyelerine zemin hazırlamasını diliyorum” dedi.

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme anlayışıyla “Türkiye’ye Değer” katan Türk Telekom; TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü “Dijitalde Hayat Kolay” projesiyle kadınların dijital yetkinlikler kazanarak girişimlerini büyütmelerini ve bu yol ile ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü yer almalarını destekliyor. Projenin 2026 yılı yeni dönemi başladığından bu yana düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi eğitimler ile atölyelere 8 binin üzerinde kadın katılım sağladı. Eğitim sürecini, projenin mentörlük ve hibe programı takip ediyor. 18 yaş ve üzeri tüm kadınların başvurabileceği program kapsamında, girişimci kadınların projeleri; “Dijital Çözümler ve Yapay Zekâ”, “Yaratıcı Endüstriler”, “Sosyal Girişim”, “Yerel Kalkınma ve Geleneksel El Sanatları” ve “Sürdürülebilirlik ve Çevre” olmak üzere beş farklı kategoride değerlendirilecek. Mentörlük ve hibe programına başvurular 13 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, “İnsanı merkeze alan ‘Türkiye’ye Değer’ vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan ve teknolojinin fırsat eşitliği sağlayan gücünü toplumun farklı kesimleriyle buluşturan projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 2019 yılından bu yana başarıyla yürüttüğümüz ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 60 bine yakın kadının dijital yetkinliklerini artırarak ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü ve aktif rol almalarına katkı sağladık. Proje kapsamında sunduğumuz eğitimler, atölyeler, mentörlük ve hibe destekleriyle kadınların dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan daha etkin yararlanmalarını ve girişimlerini geliştirmelerini destekliyoruz. Kapsayıcı bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımızla kadınların yalnızca teknolojik araçları kullanmalarına değil, aynı zamanda kendi başarı hikâyelerini yazmalarına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yeni dönem mentörlük ve hibe programının tüm katılımcılarımız için verimli geçmesini ve yeni başarı hikâyelerine zemin hazırlamasını diliyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, “Kadın girişimcilerin dijital dönüşüm sürecine güçlü bir şekilde dâhil olmaları, hem ekonomik kalkınmanın hızlanması hem de daha kapsayıcı bir girişimcilik ekosisteminin oluşması açısından büyük önem taşıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadınların değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmeleri için bilgiye, teknolojiye ve doğru iş birliklerine erişimlerini desteklemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi, yıllar içerisinde binlerce kadın girişimcinin dijital yetkinliklerini geliştirmesine katkı sağlayan, somut çıktılar üreten ve kadınların işlerini geleceğe taşımalarına destek olan örnek bir iş birliği modeli haline geldi. Eğitim, mentörlük ve hibe desteğini bir araya getiren bütüncül yapısıyla proje, kadın girişimcilerimizin yalnızca dijital becerilerini geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına da önemli katkılar sunuyor. Bu programın yeni dönemde de daha fazla kadın girişimcinin potansiyelini ortaya çıkarmasına, ilham veren başarı hikâyelerinin çoğalmasına ve ülkemizin girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğine inanıyoruz. Güçlenen her kadın girişimcinin üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı katkının bilinciyle, kadınlarımızın yanında olmaya ve onları destekleyen projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, “Dijitalde Hayat Kolay projesi, kadın girişimcileri dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturarak Türkiye genelinde kadınların ekonomiye katılımını artırıyor. Türk Telekom desteğiyle sağlanan hibeler aracılığıyla; UNDP’nin TOBB ve Habitat Derneği ortaklığında yürüttüğü bu proje ile kadınların geleceğin dijital ekonomisinin öncüleri olma potansiyelini açığa çıkarıyoruz” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, “Habitat Derneği olarak, kadınların dijital dönüşüm sürecinde daha aktif rol almasını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de girişimci kadınlara yönelik mentörlük ve hibe programını başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle katılımcıların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflerken, mentörlük desteği ve sağlanan hibeler aracılığıyla kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, dijitalleşme süreçlerini güçlendirmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamalarını amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimden hibeye uzanan destek programı

“Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında girişimci kadınlara sunulan destek, eğitim ve atölyelerle sınırlı kalmıyor. Mentörlük ve hibe programı ile kadınların girişimlerini geliştirmeleri, işlerini büyütmeleri ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları hedefleniyor. Başvuruların ardından gerçekleştirilecek mülakatlar sonucunda belirlenecek 40 kadın girişimciye, uzmanlar eşliğinde iki hafta sürecek mentörlük desteği sağlanacak. Mentörlük sürecinde katılımcılara; ürün veya hizmetleri için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, etkili görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizlerinin yapılması, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, dijital reklam kampanyalarının oluşturulması, çevrim içi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Mentörlük programını başarıyla tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek 20 girişimciye, işlerini geliştirmeleri amacıyla toplam 3 milyon TL hibe desteği sağlanacak.