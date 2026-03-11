Dijitalpark Teknokent’ten Balkanlar’a inovasyon köprüsü

Dijitalpark Teknokent, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren International Balkan University (IBU) bünyesindeki INNOX Innovation Center ile iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ile International Balkan University Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bilal Sucubaşı tarafından Dijitalpark Teknokent Ataşehir Yerleşkesi’nde imzalandı.

“Bridge To Balkans (B2B)” bölgesel hızlandırma programı

Kuzey Makedonya’da bulunan International Balkan University tarafından kurulan INNOX Innovation Center, Balkanlar ile Avrupa ve küresel inovasyon ekosistemleri arasında bir köprü görevi görüyor. Yapılan anlaşma çerçevesinde “Bridge To Balkans (B2B)” bölgesel hızlandırma programı hayata geçirilecek.

Program; Türkiye ve Balkanlar’dan girişimcileri, mentorları ve yatırımcıları bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin bölgesel ve küresel pazarlara açılmasına yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

INNOX Innovation Center’da girişimciler desteklenecek

INNOX Innovation Center ile yapılan iş birliği sayesinde Türkiye–Kuzey Makedonya–Balkanlar hattında girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, girişimlerin uluslararası bağlantılarının artırılması ve iş geliştirme fırsatlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda girişimciler için hızlandırma programları, eğitim ve mentorluk faaliyetleri, ekosistem buluşmaları ve ağ kurma etkinlikleri, uluslararası iş geliştirme çalışmaları, AB fonlu projelere katılım, dijital dönüşüm ve yapay zekâ odaklı girişim destekleri ile ortak tanıtım ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

“Bridge To Balkans (B2B)” inovasyon ve teknoloji köprüsü olacak

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, program hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“INNOX, Balkanlar ile Avrupa ve küresel inovasyon ekosistemleri arasında önemli bir köprü görevi üstlenecek. ‘Bridge To Balkans (B2B)’ programı ile Türkiye ve Balkanlar arasında güçlü bir teknoloji ve inovasyon köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Türk girişimcilerin küresel pazarlara açılmasına destek olurken aynı zamanda Balkanlar’daki girişimcilik ekosistemiyle daha güçlü bir bağ oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi Balkanlar’daki potansiyelle buluşturarak bölgedeki ekosistemin gelişimine katkı sunmak istiyoruz.”

Üsküp bölgenin girişim merkezi olacak

International Balkan University Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bilal Sucubaşı ise iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Ülkemizde edindiğimiz bilgi birikimi Kuzey Makedonya’ya taşıyarak bir ilke imza attık. Üsküp’ün merkezinde yer alan ve bin metrekarelik bir alana sahip INNOX Innovation Center’da Türkiye’den ve dünyadan gelen girişimciler ile yatırımcılara çalışma alanı sağlayacak, coworking hizmeti sunacağız. Balkanlar’daki girişimcilerin tespit edilmesini ve bir araya getirilmesini sağlayarak yeni girişimlerin ve yatırımların ortaya çıkmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üsküp, yürüttüğümüz çalışmalarla bölgedeki girişim ekosisteminin önemli merkezlerinden biri olacak.”

Üsküp’ün merkezinde bulunan INNOX Innovation Center, bin metrekarelik bir alanda ortak çalışma ofisleri, özel ofisler, toplantı odaları ve etkinlik alanları gibi imkânlar sunuyor. Üniversiteler, finans kuruluşları, şirketler, uluslararası ağlar ve teknoloji parklarıyla kurulan iş birlikleri sayesinde INNOX, Balkanlar ile Avrupa ve küresel inovasyon ekosistemleri arasında güçlü bir köprü oluşturmayı hedefliyor.