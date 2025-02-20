Dikiş makinelerinin lider üreticileri Garment Tech İstanbul Fuarı’nda

4 gün sürecek fuar boyunca ziyaretçiler, yenilikçi tasarımlar, yüksek verimlilik ve kullanıcı dostu özelliklerle donatılmış farklı dikiş makinelerinin işlevselliklerini deneyimleyebilecek, uzmanlarından bilgi alabilecek ve endüstri trendlerini keşfetme imkânı bulacak.

Ocak-Haziran 2024 dönemi itibariyle Türkiye'nin dikiş makinesi ihracatı %10,15 artarak 1,608 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Bunlar arasında endüstriyel dikiş makinelerinin ihracat hacmi 2,28 milyon adete ulaştı. En büyük pazarlar arasında Hindistan, Vietnam, Pakistan ve Brezilya öne çıkarken, özellikle Pakistan’a yapılan ihracat %160,46 oranında büyük bir artış gösterdi. Türkiye’nin Asya, Latin Amerika ve Afrika pazarlarındaki ihracatı güçlü bir büyüme sergilerken, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki pazarları biraz geriledi.

25-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde düzenlenecek olan Garment Tech İstanbul Konfeksiyon, Nakış Makineleri Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı; Türkiye’nin dikiş makineleri sektörüne olan ilgiyi artırarak satışların ve uluslararası ihracatın güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak. Katılımcı firmalar; marka bilinirliğini arttırmanın yanı sıra yeni iş birlikleri başlatma fırsatı yakalayacak.

En son teknolojilerle donatılmış dikiş makinelerini ilk siz görün

Dikiş makineleri sektörü, son yıllarda birçok teknolojik yenilikle hızla evrim geçirdi. Dijital ve akıllı makineler, kullanıcıların dikiş desenlerini kolayca seçmelerine, hız ayarlarını yapmalarına ve otomatik iplik takmalarına olanak tanırken otomatik dikiş fonksiyonları, işlerin daha hızlı ve hatasız yapılmasını sağlıyor. Endüstriyel makinelerdeki otomasyon sistemleri, üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Elektrikli motorlar sayesinde makineler daha sessiz çalışırken, IoT teknolojisi ise makinelerin uzaktan izlenebilmesini ve bakım süreçlerinin daha verimli yönetilmesini sağlıyor.

Özellikle Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yerli ve yabancı üreticilerin küresel alıcılarla buluşacağı fuar; yeni teknolojileri uygulamak ve yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini misafir edecek. Kusursuz, hızlı ve uygun maliyetli giyim üretmeyi hedefleyen, kapasitelerini artırmak ve makine parkurunu genişletmek isteyen firma yöneticileri Garment Tech İstanbul Fuarı’nda çok sayıda dikiş makinesi fonksiyonunu yerinde deneyimleyebilecek ve yatırımlarına yön verebilecek.